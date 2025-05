Il padre dei gemelli di Amber Heard è l'uomo più ricco del pianeta?

Amber Heard è appena diventata mamma di due gemelli. Imago

Amber Heard ha annunciato la nascita dei suoi gemelli, mentre tornano a circolare voci su Elon Musk come possibile padre biologico.

Amber e Musk avevano avuto una relazione tra il 2016 e il 2018, durante la quale avrebbero creato e congelato embrioni.

Quest'ultimi sarebbero stati al centro di un conflitto legale, mentre oggi l'attrice dichiara di vivere un momento di grande felicità con i suoi figli. Mostra di più

Amber Heard ha annunciato la nascita dei suoi due gemelli, Agnes e Ocean, pubblicando su Instagram un tenero scatto dei piedini dei neonati.

«Diventare madre da sola, secondo i miei tempi, nonostante le difficoltà legate alla fertilità, è stata l’esperienza più significativa della mia vita», ha scritto l’attrice, aggiungendo di essere grata per aver potuto compiere questa scelta in modo consapevole e responsabile.

Elon Musk è il padre biologico?

Ma mentre lei celebra questa nuova fase della sua vita, sui social e sui tabloid inglesi è tornato a circolare un nome già noto nel suo passato: quello di Elon Musk.

Secondo alcuni rumor, il miliardario potrebbe essere il padre biologico dei bambini, così come già era stato ipotizzato per la primogenita Oonagh, nata nel 2021 da madre surrogata. Anche in quel caso, Amber non aveva mai rivelato ufficialmente l'identità del padre.

Amber e Musk avevano avuto una relazione altalenante tra il 2016 e il 2018, subito dopo la separazione dall'ex marito Johnny Depp. Durante quel periodo, secondo fonti vicine alla coppia, i due avrebbero creato e congelato degli embrioni.

Più tardi, proprio questi embrioni sarebbero stati al centro di un presunto scontro legale: lui avrebbe voluto distruggerli, mentre lei desiderava conservarli.

Accordi riservati tra Musk e almeno 14 donne, madri dei suoi figli

L'attrice Jennifer Howell aveva confermato al «Daily Mail» l’esistenza di questo disaccordo, e «The Wall Street Journal» avrebbe parlato di accordi riservati tra Musk e almeno 14 donne, madri dei suoi figli.

Dopo anni di turbolenze personali e giudiziarie, Heard sembra voler voltare pagina. «Quando ho avuto la mia prima bambina, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre», ha raccontato.

«Pensavo di non poter provare più gioia di così… e invece ora esplodo di felicità, moltiplicata per tre».

