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La storica band guidata da Ian Gillan pubblicherà il nuovo album il 3 luglio, mentre cresce l'attesa per la tournée internazionale in partenza dalla Finlandia.

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I Deep Purple hanno annunciato il nuovo album «Splat!», in uscita il 3 luglio, insieme a un tour mondiale che attraverserà Europa e America fino alla fine del 2026.

Il ventiquattresimo disco in studio della band viene descritto come uno dei lavori più duri e potenti degli ultimi anni.

«Questa incarnazione dei Deep Purple oggi sembra davvero una versione contemporanea della band degli Anni Settanta», ha raccontato Ian Gillan a NME. «Siamo tornati a un materiale compatibile con «Highway Star», «Smoke on the Water», «Lazy». Ci sono di nuovo la dinamica, l'equilibrio e il divertimento della musica che facevamo tra il 1969 e il 1973. I Deep Purple sono in un momento fantastico».

La tournée comprenderà 86 concerti e partirà l'11 giugno dalla Finlandia, per concludersi il 19 dicembre a Città del Messico.

Le date britanniche e francesi sono previste a novembre, compresi due concerti londinesi il 24 e 25 del mese.

Lo scorso anno Gillan aveva parlato dei suoi problemi alla vista e definito il ritiro dalle scene «non troppo lontano».

«Vedo soltanto al 30 per cento», aveva raccontato sempre a NME. «Non migliorerà. La cosa più difficile è lavorare al computer: non riesco a vedere lo schermo se non usando la visione periferica. Ma trovi un modo. Ti adatti».