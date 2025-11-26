  1. Clienti privati
In 357 contro il gigante I fan di Taylor Swift vincono un round decisivo nella causa contro Ticketmaster

Covermedia

26.11.2025 - 13:00

Taylor Swift
Taylor Swift

Una vittoria chiave in tribunale consente al gruppo di procedere con la maxi-causa contro il gigante della biglietteria online.

Covermedia

26.11.2025, 13:00

26.11.2025, 13:09

I fan di Taylor Swift hanno ottenuto un importante successo legale che permette loro di procedere con una causa di vasta portata contro Ticketmaster.

La controversia nasce dal caotico pre-sale dell'«Eras Tour» del novembre 2022, che aveva lasciato migliaia di utenti senza biglietto.

Una precedente versione del reclamo era stata respinta a maggio, ma ora un giudice federale della California ha stabilito che le accuse antitrust riviste nei confronti di Ticketmaster e della società madre Live Nation sono sufficientemente solide per proseguire.

Nella causa, un gruppo di 357 fan sostiene che il controllo monopolistico delle due aziende sulla vendita dei biglietti e sui principali luoghi di spettacolo avrebbe eliminato la concorrenza, consentendo la gestione di una piattaforma inefficiente.

Secondo l'azione legale, questo sistema avrebbe portato a un «disastro enorme» quando Ticketmaster era andata in crash a causa dell'enorme traffico di bot e bagarini durante il pre-sale dell'«Eras Tour», impedendo a molti fan di acquistare biglietti al prezzo ufficiale.

Un avvocato che rappresenta i fan ha dichiarato a Billboard che sono «soddisfatti di poter finalmente vedere avvicinarsi il giorno del processo». Ha aggiunto: «Ticketmaster ha trascorso gli ultimi due anni tentando ogni espediente legale per far respingere la causa. Saranno le persone di Los Angeles a decidere la legalità del monopolio di Ticketmaster».

Taylor Swift aveva già commentato duramente la vicenda nel novembre 2022, quando la prevendita era collassata. In un post su Instagram aveva scritto: «È davvero difficile per me affidare a un'entità esterna questa attività, ed è straziante osservare errori senza poter intervenire». E ancora: «Non intendo trovare scuse per nessuno, perché abbiamo chiesto loro, più volte, se fossero in grado di gestire questo tipo di domanda, e ci è stato assicurato che potevano».

La causa ora procede, mentre il Dipartimento di Giustizia statunitense porta avanti la sua indagine sull'eventuale monopolio esercitato da Live Nation e Ticketmaster.

