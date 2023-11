Marvel

Nuovi dettagli sul cast del film e l'interesse di Marvel per Mikkelsen.

Con il possibile cast del prossimo film dei «I Fantastici Quattro» ormai noto, emerge un nuovo rapporto che suggerisce l'interesse per Mads Mikkelsen nel ruolo iconico del Dottor Destino.

Secondo una recente dichiarazione di John Campea, Mikkelsen è uno degli attori che Marvel Studios sta considerando per interpretare proprio il Dottor Destino. «Ciò che mi ha confermato è che Marvel ha discusso con Mads Mikkelsen riguardo a Doom», ha spiegato Campea riferendosi a una misteriosa fonte.

«Va precisato che, sicuramente, hanno parlato con diverse persone. Non mi è stato comunicato che Mads Mikkelsen è stato scelto come Dottor Destino. Per niente. Ma sono riusciti a confermarmi che Mads Mikkelsen è tra le persone con cui hanno discusso per il ruolo di Dottor Destino».

Mikkelsen ha già interpretato un cattivo nel Marvel Cinematic Universe, vestendo i panni di Kaecilius in «Doctor Strange» nel 2016; tuttavia, Marvel ha precedentemente assegnato lo stesso attore a ruoli multipli, come nel caso di Gemma Chan, che ha interpretato sia Minn-Erva in «Captain Marvel» nel 2019 che Sersi in «Eternals» nel 2021.

Il film è previsto per il 2 maggio 2025

Il film de «I Fantastici Quattro» sarà diretto da Matt Shakman (regista di «WandaVision») con una sceneggiatura di Josh Friedman, incaricato di riscrivere il copione originario di Jeff Kaplan e Ian Springer. Come parte della Fase Sei del Marvel Cinematic Universe, il film è previsto per il 2 maggio 2025.

Nonostante il cast ufficiale non sia ancora stato annunciato, recenti indiscrezioni suggeriscono che Pedro Pascal sia il principale candidato per il ruolo di Reed Richards. Altri attori presunti includono Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, anche se nulla è stato confermato in via definitiva fino ad ora. «I Fantastici Quattro» hanno fatto il loro esordio nei fumetti nel 1961, creati da Stan Lee e Jack Kirby, diventando la prima squadra di supereroi prodotta da Marvel Comics e introducendo personaggi celebri come Reed Richards, Sue Storm e il Dottor Destino.

Covermedia