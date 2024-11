I quattro figli di Victoria e David Beckham si sono resi conto solo di recente del successo del padre come calciatore. IMAGO/FAMOUS

Victoria Beckham ne ha abbastanza della vita sotto i riflettori. In un'intervista ha parlato della sua vita familiare e rivelato che i suoi figli hanno capito solo di recente quanto fosse bravo il padre David come calciatore.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Per molto tempo, i quattro figli di Victoria e David Beckham non si sono resi conto del successo del padre come calciatore.

«Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven erano troppo piccoli per rendersene conto», ha dichiarato l'ex Spice Girl alla rivista statunitense «Harper's Bazaar»

Nell'intervista, la stilista 50enne ha spiegato anche che oggi essere sotto gli occhi di tutti non è più così importante per lei. Mostra di più

Per molto tempo, i quattro figli di Victoria e David Beckham non hanno avuto idea dei grandi successi calcistici del padre.

Solo dopo la serie di documentari sull'ex giocatore, pubblicata su Netflix l'anno scorso, si sono resi conto dell'importanza della sua carriera da centrocampista.

In un'intervista rilasciata alla rivista statunitense «Harper's Bazaar» , l'ex Spice Girl ha raccontato di quanto siano rimasti sorpresi i suoi figli Brooklyn (25 anni), Romeo (22 anni), Cruz (19 anni) e Harper Seven (13 anni) quando hanno visto in TV le abilità del padre in campo.

In particolare Cruz, il figlio più giovane, sarebbe rimasto totalmente stupito e avrebbe detto: «Non pensavo che papà fosse così bravo a giocare a calcio».

Erano troppo giovani per rendersene conto

Sebbene i figli dei Beckham assistessero regolarmente alle partite di calcio del padre come spettatori, i bambini ricordavano a malapena questi eventi negli stadi.

La stilista britannica ha affermato che i bambini erano ancora troppo piccoli per capire il significato di ogni partita.

Nell'intervista la 50enne ha riflettuto anche sulle sfide che il marito ha affrontato durante la sua carriera di calciatore, come quella di essere criticato pubblicamente nel 1998 per aver dato un calcio a un avversario in campo.

Secondo lei questo episodio illustra la tensione che può gravare sulle spalle di un giovane sportivo.

Victoria ne ha abbastanza delle luci della ribalta

La scorsa primavera Victoria ha festeggiato il suo 50esimo compleanno. Alla festa sono state invitate anche le sue ex colleghe delle Spice Girls. Di conseguenza, le voci di un ritorno si sono nuovamente accese.

L'ex cantante ha spiegato che per lei non è più così importante essere sotto i riflettori. Una volta era divertente uscire ed essere seguita dai paparazzi. Ma oggi vuole occuparsi della sua famiglia: «Abbiamo capito come essere discreti, ed è esattamente il modo in cui vogliamo vivere la nostra vita in questo momento», ha concluso.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'IA sono verificati dal team editoriale.