Per l'inaugurazione del Mercatino di Natale di Monaco, Charlène si è presentata senza il principe Alberto, ma con i gemelli Jacques e Gabriella. Niente di spettacolare, a differenza della scelta degli abiti.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Charlène si è presentata al mercatino di Natale di Monaco solamente con i figli Jacques e Gabriella, ma senza il marito.

Il principe Alberto era assente, molto probabilmente per via del suo viaggio a Parigi per l'inaugurazione della cattedrale di Notre-Dame.

L'ex nuotatrice olimpionica ha colto l'occasione per sfoggiare uno dei suoi tanti look sfarzosi e super chic.

Anche i suoi gemelli indossavano capi d'abbigliamento di marca costosi: ma sia lei che i bambini sono attenti alla sostenibilità dei tessuti. Mostra di più

Il periodo natalizio è, come ogni anno, un'occasione per le teste coronate di mostrare la loro vicinanza al popolo, condividendo qualche momento di felicità con le loro famiglie.

Per questo non c'è niente di meglio che scattare qualche foto nella magica cornice del mercatino di Natale di Monaco, un villaggio a tema dolci e leccornie.

Un'uscita senza Alberto

L'assenza del principe Alberto - senza dubbio dovuta al suo viaggio a Parigi per la riapertura della Cattedrale di Notre-Dame - si è fatta notare.

D'altra parte, Charlène sembrava divertirsi, circondata dai bambini. Erano presenti infatti i suoi gemelli Jacques e Gabriella e anche dei giovani ballerini vestiti con i costumi tradizionali, impreziositi per l'occasione da un mantello di Babbo Natale con cappuccio.

Passeggiata in abiti lussuosi (e sostenibili)

Niente fiocchi di Babbo Natale o maglioni kitsch per la famiglia reale, che per l'occasione ha preferito indossare abiti di tutti i giorni.

La principessa monegasca è rimasta fedele al suo gusto per il lusso, nonostante si trattasse di una semplice passeggiata. Infatti la più sfarzosa delle teste coronate ha indossato una giacca in pelle d'agnello color cognac rock di Chloé., dal costo di circa 4'000 franchi.

E il lusso non si è posto limiti nemmeno per quanto riguarda il guardaroba dei figli, perfettamente abbinato a quello della mamma. Un cappotto «mouton» in ecopelle per la bambina, sempre di Chloé - dal prezzo di 420 franchi - e una giacca da aviatore in pelle d'agnello color cacao di Bonpoint per il bambino, del valore di 1'230 franchi.

L'ex nuotatrice olimpionica sembra essere attenta alla sostenibilità: la pelle della giacca del figlio proviene da una conceria che utilizza «le migliori pratiche ambientali», mentre la giacca della figlia contiene «almeno il 50% di materiali riciclati».

Uno status da affermare

La moglie di Alberto è fra i reali più seguiti del pianeta, e non bada a spese per affermare il suo status di icona della moda. Nel 2023 avrebbe speso la principesca somma di 371'821 euro per circa 155 nuovi abiti.

Scopriremo presto se la regina dello stile ha fatto salire alle stelle il budget dedicato alla moda anche quest'anno.

Nel frattempo per la fine dell'anno sta sfoggiando una serie di abiti bellissimi e lussuosi.