La magia del Natale I figli di Macaulay Culkin non sanno che lui è il Kevin di «Mamma, ho perso l'aereo»

Carlotta Henggeler

25.12.2025

Macaulay Culkin e la sua compagna Brenda Song. La coppia ha due figli.
Macaulay Culkin e la sua compagna Brenda Song. La coppia ha due figli.
Foto d'archivio: Jordan Strauss/Invision/dpa

Macaulay Culkin è meglio conosciuto in tutto il mondo come Kevin, il bimbo furbetto di «Mamma, ho perso l'aereo». E ora lui stesso ha raccontato una cosa curiosa: i suoi figli hanno visto il film, ma non hanno riconosciuto il loro papà. E l'attore pensa che sia una buona cosa.

Carlotta Henggeler

25.12.2025, 15:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I figli di Macaulay Culkin, Dakota (4 anni) e Carson (3), non riconoscono il padre nel film cult «Mamma ho perso l'aereo», anche se lo guardano regolarmente.
  • Culkin vuole conservare il più a lungo possibile questa illusione infantile, ma il figlio maggiore comincia a notare dei parallelismi tra lui e il personaggio del film.
  • L'attore ne ha parlato durante il suo tour «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» e ha espresso la sua gioia per l'ignoranza infantile.
Mostra di più

Macaulay Culkin è diventato un'icona natalizia nel ruolo di Kevin in «Mamma ho perso l'aereo». Per milioni di persone, la pellicola fa parte del periodo natalizio tanto quanto preparare i biscotti e decorare l'albero di Natale.

Il film ha reso l'attore, oggi 45enne, una megastar nel 1990 e, a quanto pare, il classico viene proiettato regolarmente anche a casa sua. Ma i suoi figli, Dakota (4 anni) e Carson (3), avuti dalla fidanzata Brenda Song (37), non hanno idea che il ragazzo impertinente sullo schermo sia il loro padre.

Ne ha parlato lui stesso durante una performance del suo tour «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin».

«Non hanno idea che sia io quel Kevin», dice, secondo quanto riportato dalla rivista «People». I suoi figli sono ancora piccoli e quindi vuole «mantenere l'illusione il più a lungo possibile».

Culkin quasi smascherato come «Kevin»

Ma il più grande, Dakota, sembra iniziare a insospettirsi. Culkin racconta di una sera in cui mise a letto il figlio. Il suo primogenito ha fatto domande sui suoi fratelli e quando il 45enne gli ha mostrato una foto di famiglia, è seguita una reazione stupita.

Il bimbo ha guardato dritto negli occhi il padre e gli ha detto: «Quel bambino assomiglia a Kevin!». Ma l'attore ha cercato subito di cambiare argomento, sperando che la magia del Natale duri ancora un po'.

