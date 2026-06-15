I fischi al Trooping the Colour non piacciono a Kate, che gela con lo sguardo i manifestanti

La principessa Kate con il figlio minore, il principe Louis durante la parate del Trooping The Colour, la tradizionale celebrazione annuale del compleanno del re. KEYSTONE

Durante il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che celebra il compleanno del re, alcuni antimonarchici hanno fischiato al passaggio della carrozza che trasportava Kate e i suoi figli. L'occhiataccia della principessa è diventata virale sui social.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante il fine settimana si è svolto il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che celebra il compleanno del re a Londra.

Alla sfilata erano presenti anche gli antimonarchici del gruppo Republic UK, che hanno fischiato il passaggio della carrozza di Kate e i suoi figli.

L'occhiataccia che ha rivolto la principessa del Galles ai manifestanti è stata immortalata dai fotografi. Mostra di più

Anche quest'anno, come da consuetudine, si è svolto il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che celebra il compleanno del re a Londra.

Come scrive «Oggi», 1'400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti hanno sfilato lungo il Mall davanti a una folla numerosa. Re Carlo III e la regina Camilla guidavano la processione a bordo di una carrozza scoperta.

Il principe William e la principessa Anna hanno partecipato a cavallo in alta uniforme. La parata ha confermato anche quest'anno il rigore militare che caratterizza uno degli eventi più attesi del calendario reale britannico.

Non tutti volevano festeggiare

Nonostante il successo dell'evento, non tutti i presenti erano lì per festeggiare. Come scrive il settimanale italiano, infatti degli antimonarchici hanno organizzato una protesta durante la sfilata.

I dimostranti, appartenenti all'organizzazione Republic UK guidata da Graham Smith, hanno sventolato striscioni e ombrelli gialli per rendersi visibili tra la folla, intonando il loro slogan «Not my king», ovvero «non il mio re».

I manifestanti durante il Trooping the Colour. KEYSTONE

I manifestanti non erano in molti, ma si sono fatti sentire. E hanno fischiato al passaggio della carrozza che trasportava la principessa Kate con i tre figli George, Charlotte e Louis.

I fotografi presenti hanno immortalato la reazione della futura regina, che ha rivolto uno sguardo severo verso chi protestava, mentre i bambini hanno reagito con stupore. L'immagine è diventata presto virale sui social media.

Kate Middleton looking angry and the kids looking completely uncomfortable and confused, getting booed during trooping the colour. If looks could kill. Princess Kate didn't like that. pic.twitter.com/5Vz1ymbhf6 — Nina (@ShakeLS) June 13, 2026

Kate come sempre elegantissima

Ciononostante la principessa del Galles era come sempre elegantissima. Come descrive «Oggi», ha indossato un abito azzurro bordato di bianco con cappellino coordinato, firmato Catherine Walker. Il look ricordava quello indossato da Lady Diana nel 1987.

La principessa Charlotte era coordinata con la madre in un vestito bianco con motivi azzurri creato da Alexandra Rich. I due principini erano eleganti con giacca e cravatta identiche.

Gli esperti di lettura delle labbra sono anche riusciti a intercettare un commento della mamma ai figli: «Guardate come è bello papà con la sua uniforme», avrebbe detto sorridendo verso il marito.

E nonostante le proteste, i figli e la moglie dell'erede al trono hanno salutato sorridendo la folla.

Il tradizionale saluto dal balcone di Buckingham Palace

Infine la famiglia reale al gran completo si è affacciata per il tradizionale saluto sul balcone di Buckingham Palace tra gli applausi della folla.

Accanto al monarca e a sua moglie, che indossava l'uniforme delle Grenadier Guards con cappello piumato, c'erano William, Kate e i nipoti. Presenti anche il duca di Kent, la principessa Anna con il marito e i duchi di Edimburgo e Gloucester.

Il piccolo Louis, che durante la cerimonia si è comportato in modo esemplare, ha mostrato entusiasmo al passaggio degli aerei militari e delle Red Arrows.