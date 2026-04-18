  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Album in uscita I Foo Fighters ripartono dall'energia del rock

SDA

18.4.2026 - 17:31

I Foo Fighters hanno un largo seguito.
I Foo Fighters hanno un largo seguito.
Keystone

I Foo Fighters ripartono dall'energia, quella del rock costruito sul muro di chitarre e su una ritmica che, con un marchio di fabbrica, assegna alla batteria un ruolo dominante.

Keystone-SDA

18.04.2026, 17:31

18.04.2026, 17:55

«Your Favorite Toy», il 12esimo album della band in uscita il 24 aprile, riporta Dave Grohl e compagni sul solco dei brani che sembrano pronti per infiammare gli stadi dopo «But Here We Are» che si è dovuto misurare con lo smarrimento e il dolore per la perdita della madre di Grohl e quella dell'amatissimo batterista Taylor Hawkins.

«Mercato» fra band

Ora in quell'ambitissimo posto, i Foo Fighters sono pur sempre la band di uno dei batteristi più importanti della storia del rock, siede Ilan Rubin protagonista di un chiacchieratissimo e a dir poco insolito caso di «mercato».

Prima della chiamata di Grohl suonava con i Nine Inch Nails di Trent Reznor che al suo posto hanno assunto Josh Freese appena licenziato dai Foo Fighters che pure lo avevano chiamato a sostituire Hawkins.

Gli altri componenti

Il resto del gruppo rimane lo stesso ed è ormai una collaudatissima macchina da rock: il «regista» e braccio destro del leader è Pat Smear, ex Germs nonché il chitarrista-turnista dai tempi dei Nirvana, poi ci sono Chris Shifflett alle tastiere, Rami Jaffee alla chitarra e Nate Mendel al basso.

Come ha raccontato Dave Grohl, «Your Favorite Toy» è la canzone che ha dato la scintilla al progetto che è stato registrato a casa di Grohl e prodotto dalla band insieme a Oliver Roman.

Nessuna ballad

Non ci sono ballad in scaletta. Il clima è quello di un furor liberatorio, come se con un'attitudine hard-core si cercasse di esorcizzare le paure e il dolore e anche quando il clima sembra rasserenarsi in un tempo è solo per preparare l'esplosione di quei ritornelloni urlati che affondano le radici nel mondo dei Pixies e dei Nirvana.

«Your Favorite Toy» sembra riportare la band all'energia dei giorni migliori, cercando di non stravolgere la formula vincente ma aggiungendo piuttosto elementi che possono portare la musica alla giusta tensione. Quella tensione che nasce da un artista che ha ancora voglia di mettersi in gioco.

I Foo Fighters tra poco si imbarcheranno nel Take Cover Tour che toccherà Milano il cinque giugno.

I più letti

L'ex numero 1 del mondo esalta Sinner: «È una rivoluzione, vince su ogni superficie»
Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Via libera, poi gli spari dell'Iran e la nuova chiusura: è caos nello Stretto di Hormuz

Altre notizie

Lutto. È morta l'attrice francese Nathalie Baye, volto della Nouvelle Vague

LuttoÈ morta l'attrice francese Nathalie Baye, volto della Nouvelle Vague

Ecco cos'hanno detto. Clotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal

Ecco cos'hanno dettoClotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal

La confessione. Riccardo Scamarcio parla dei suoi amori: «Single? Mai più di sei mesi. Da solo non ci so stare»

La confessioneRiccardo Scamarcio parla dei suoi amori: «Single? Mai più di sei mesi. Da solo non ci so stare»