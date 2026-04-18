I Foo Fighters hanno un largo seguito. Keystone

I Foo Fighters ripartono dall'energia, quella del rock costruito sul muro di chitarre e su una ritmica che, con un marchio di fabbrica, assegna alla batteria un ruolo dominante.

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«Your Favorite Toy», il 12esimo album della band in uscita il 24 aprile, riporta Dave Grohl e compagni sul solco dei brani che sembrano pronti per infiammare gli stadi dopo «But Here We Are» che si è dovuto misurare con lo smarrimento e il dolore per la perdita della madre di Grohl e quella dell'amatissimo batterista Taylor Hawkins.

«Mercato» fra band

Ora in quell'ambitissimo posto, i Foo Fighters sono pur sempre la band di uno dei batteristi più importanti della storia del rock, siede Ilan Rubin protagonista di un chiacchieratissimo e a dir poco insolito caso di «mercato».

Prima della chiamata di Grohl suonava con i Nine Inch Nails di Trent Reznor che al suo posto hanno assunto Josh Freese appena licenziato dai Foo Fighters che pure lo avevano chiamato a sostituire Hawkins.

Gli altri componenti

Il resto del gruppo rimane lo stesso ed è ormai una collaudatissima macchina da rock: il «regista» e braccio destro del leader è Pat Smear, ex Germs nonché il chitarrista-turnista dai tempi dei Nirvana, poi ci sono Chris Shifflett alle tastiere, Rami Jaffee alla chitarra e Nate Mendel al basso.

Come ha raccontato Dave Grohl, «Your Favorite Toy» è la canzone che ha dato la scintilla al progetto che è stato registrato a casa di Grohl e prodotto dalla band insieme a Oliver Roman.

Nessuna ballad

Non ci sono ballad in scaletta. Il clima è quello di un furor liberatorio, come se con un'attitudine hard-core si cercasse di esorcizzare le paure e il dolore e anche quando il clima sembra rasserenarsi in un tempo è solo per preparare l'esplosione di quei ritornelloni urlati che affondano le radici nel mondo dei Pixies e dei Nirvana.

«Your Favorite Toy» sembra riportare la band all'energia dei giorni migliori, cercando di non stravolgere la formula vincente ma aggiungendo piuttosto elementi che possono portare la musica alla giusta tensione. Quella tensione che nasce da un artista che ha ancora voglia di mettersi in gioco.

I Foo Fighters tra poco si imbarcheranno nel Take Cover Tour che toccherà Milano il cinque giugno.