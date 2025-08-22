Francesco Gabbani

Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi trasformano le audizioni in spettacolo: battute pungenti e un karaoke improvvisato che accende il tavolo della giuria.

Covermedia Covermedia

«X Factor» 2025 si accende prima ancora del via ufficiale: sul tavolo dei giudici già fioccano battute, scintille e tensione.

«Non bastano le voci per capire se un talento lascerà il segno: servono sguardi, reazioni a caldo e qualche scintilla» scrive «iO Donna» a proposito di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi durante le prime selezioni.

Il nuovo quartetto in giuria non è solo giudice, ma spettacolo nello spettacolo: leggerezza e confronto serrato si alternano in un amplesso tra ironia e concretezza, tra originalità, precisione tecnica e capacità di emozionare.

E anche il karaoke non è solo divertimento: tra una prova e l'altra, i giudici intonano «Maledetta Primavera», «Finché la barca va» e «Ballo Ballo», coinvolgendo anche la conduttrice Giorgia e il pubblico, dando vita a un'istantanea di complicità contagiosa.

Da queste clip emerge un'anticipazione chiara: la nuova edizione, in partenza l'11 settembre su Sky e NOW, promette non solo musica, ma un'energia travolgente in cui il giudicare è forse la parte meno spettacolare del talento.