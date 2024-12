I Jalisse in attesa dell'annuncio dei big che avrebbero partecipato a Sanremo 2025. Frame video Facebook

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, il duo musicale Jalisse, non faranno parte nemmeno nell'edizione del 2025 dei cantanti in gara. La coppia lo ha scoperto seguendo in diretta la lettura dei 30 artisti selezionati per esibirsi sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio. Ma la loro reazione è stata ironica, come si vede nel video.

Sara Matasci ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te L'annuncio dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025 ha confermato le aspettative: per la 28esima volta i Jalisse non faranno parte del cast.

Ma Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ormai abituati ai continui rifiuti da parte dei direttori artistici, hanno reagito con ironia.

La coppia ha infatti condiviso un video online che mostra la loro reazione alla lettura dei 30 artisti selezionati per esibirsi sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio.

Dopo l'annuncio dell'ultimo partecipante, i due hanno stappato due birre, celebrando con entusiasmo la loro esclusione: «Evvai, non ci siamo, neanche quest'anno siamo a Sanremo! E che ci vuoi fare». Mostra di più

L'annuncio dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025 ha confermato le aspettative: per la 28esima volta i Jalisse non faranno parte del cast.

Ma Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ormai abituati ai continui rifiuti da parte dei direttori artistici, hanno reagito con ironia. «E noi brindiamo ai 28 no! Un record incredibile», hanno scritto sui loro profili social.

La coppia, come hanno riportato diversi siti online, tra cui «Il Giornale», ha condiviso un video online che mostra la loro reazione alla lettura dei 30 artisti selezionati per esibirsi sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio.

Dopo l'annuncio dell'ultimo partecipante, ossia Giorgia, la coppia ha stappato due birre, celebrando con entusiasmo l'esclusione: «Evvai, non ci siamo, neanche quest'anno siamo a Sanremo! E che ci vuoi fare».

Con un atteggiamento scherzoso, i Jalisse hanno dunque affrontato la situazione con il sorriso, conquistando la simpatia degli utenti sui social.

Trionfatori a Sanremo nel 1997 con «Fiumi di parole»

Ricordiamo che nel 1997 il duo aveva trionfato al Festival di Sanremo nella categoria big con «Fiumi di parole» e aveva rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest a Dublino, classificandosi al quarto posto.

Nonostante le ripetute esclusioni, i Jalisse continuano a mantenere un atteggiamento positivo, dimostrando che l'ironia può essere un'arma efficace per affrontare le delusioni.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.