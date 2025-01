The Jonas Brothers

Joe, Nick e Kevin Jonas saranno protagonisti e produttori di un nuovo film di Natale per Disney+, in uscita nella stagione festiva del 2025. Una rocambolesca avventura da Londra a New York per passare il Natale in famiglia.

I Jonas Brothers stanno per tornare nel magico mondo Disney con un nuovo film di Natale. Joe, Nick e Kevin Jonas saranno protagonisti e produttori della pellicola natalizia, in arrivo su Disney+ per le festività del 2025.

Secondo Variety, il titolo provvisorio del progetto è «Jonas Brothers Christmas Movie» e vedrà i tre fratelli affrontare una serie di imprevisti sempre più surreali mentre cercano di viaggiare da Londra a New York in tempo per festeggiare il Natale con le loro famiglie.

I Jonas hanno annunciato la notizia con un video pubblicato su Instagram in collaborazione con Disney, in cui reinterpretano una delle scene più iconiche di Love Actually, mostrando cartelloni con il titolo del progetto. «Troppo presto per pensare al Natale? Macché!», recita la didascalia.

Diretto dalla regista premio Oscar Jessica Yu

Il film sarà diretto dalla regista premio Oscar Jessica Yu e scritto e prodotto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Oltre ai Jonas Brothers, tra i produttori figurano Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan, mentre il cantautore Justin Tranter curerà la produzione musicale e scriverà brani inediti per il film.

Il progetto segna il ritorno dei Jonas Brothers alle loro radici Disney. Il trio ha infatti raggiunto la popolarità con il film Camp Rock e il suo sequel, oltre a essere stati protagonisti della serie Jonas dal 2009 al 2010. Nel 2007 hanno anche pubblicato un album con Disney, seguito dalla colonna sonora della loro serie TV.

Con un mix di musica, comicità e spirito natalizio, la nuova commedia su Disney+ promette di regalare ai fan un'avventura imperdibile con il trio più amato della generazione Disney.

