Kiss

Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer e Tommy Thayer si sono esibiti dal vivo per l'ultima volta al Madison Square Garden: da adesso sul palco ci saranno solo i loro alter ego digitali.

I KISS non si esibiranno più dal vivo: a cantare da ora in avanti saranno i loro alter ego digitali.

Gli avatar si chiamano Demon, Starchild, Catman e Spaceman, come i personaggi teatrali creati dai membri fondatori Simmons, Stanley, Peter Criss e Ace Frehley.

La nuova iterazione dei KISS è stata creata utilizzando la tecnologia di motion capture dell'azienda di effetti speciali Industrial Light & Magic. Pophouse Entertainment, l'azienda che ha realizzato i sosia digitali utilizzati per gli spettacoli Voyage degli ABBA, ha collaborato al progetto.

«Possiamo sempre essere giovani e iconici»

«Quello che abbiamo realizzato è stato incredibile, ma non è abbastanza. La band merita di continuare a vivere, perché la band è più grande di noi. È emozionante per noi fare il passo successivo e vedere i KISS immortalati. Voglio dire, abbiamo passato 50 anni a costruirla fino a questo punto», ha spiegato il frontman Stanley in un comunicato stampa.

«Possiamo essere per sempre giovani e per sempre iconici, portandoci in posti che non abbiamo mai sognato prima. La tecnologia farà saltare Paul più in alto di quanto abbia mai fatto prima», ha aggiunto il bassista Simmons.

La prima esibizione dei KISS virtuali allo spettacolo MSG è stata la versione del gruppo di God Gave Rock and Roll To You. Gli avatar saranno ora disponibili per spettacoli dal vivo in tutto il mondo e in ambienti digitali online.

Covermedia