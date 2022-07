Iniziate le riprese della serie di Paolo Genovese

Paolo Genovese

Il progetto Disney+ è un adattamento dell’omonimo bestseller di Stefania Auci e vede come protagonisti Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta.

Sono iniziate le riprese de «I Leoni di Sicilia». L'attesa serie targata Disney+ e diretta da Paolo Genovese, porta in tv un adattamento dell’omonimo bestseller di Stefania Auci, e vede come protagonisti Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta.

La serie è ambientata nella Palermo dell’800 e segue le vicende della famiglia Florio.

I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia si inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero.

A stravolgere la vita di Vincenzo e quella di tutta la famiglia ci pensa Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I «Leoni di Sicilia» è il racconto di un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.

La regia della serie in otto puntate è di Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, mentre i produttori sono Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production. I «Leoni di Sicilia» è una serie scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.

Covermedia