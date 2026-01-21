Brookyln Beckham spara a zero contro la sua famiglia Brookly Peltz Beckham in realtà voleva mantenere privata la faida familiare... Immagine: Instagram ... ma la sua famiglia sta cercando di rovinare la relazione. Immagine: Instagram La notte prima del matrimonio, a quanto pare, c'erano già state discussioni. Immagine: Instagram «Per quanto mia moglie abbia cercato di fare amicizia con la mia famiglia, non ha funzionato». Immagine: Instagram Alla famiglia Beckham interessava solo il loro "marchio" per il mondo esterno. Immagine: Instagram «L'affermazione che mia moglie mi controlla è assolutamente falsa». Immagine: Instagram Brookyln Beckham spara a zero contro la sua famiglia Brookly Peltz Beckham in realtà voleva mantenere privata la faida familiare... Immagine: Instagram ... ma la sua famiglia sta cercando di rovinare la relazione. Immagine: Instagram La notte prima del matrimonio, a quanto pare, c'erano già state discussioni. Immagine: Instagram «Per quanto mia moglie abbia cercato di fare amicizia con la mia famiglia, non ha funzionato». Immagine: Instagram Alla famiglia Beckham interessava solo il loro "marchio" per il mondo esterno. Immagine: Instagram «L'affermazione che mia moglie mi controlla è assolutamente falsa». Immagine: Instagram

Le voci su una rottura tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia si fanno sempre più insistenti. Il 26enne si è espresso su Instagram, criticando duramente i genitori. Il padre, l'ex calciatore David Beckham, ha replicato in modo indiretto e diplomatico.

Carlotta Henggeler, Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Brooklyn Beckham rimprovera pubblicamente la sua famiglia su Instagram.

Alla base ci sarebbe un rapporto da tempo incrinato tra David e Victoria Beckham, da un lato, e il figlio Brooklyn con la moglie Nicola Peltz, dall'altro.

L'attrice statunitense ha recentemente interrotto la collaborazione con il suo consulente di pubbliche relazioni, Matthew Hiltzik, che avrebbe dovuto sostenerla nel confronto con la famiglia Beckham.

La separazione ha ulteriormente alimentato la faida pubblica con David e Victoria Beckham ed è interpretata dagli addetti ai lavori come una lotta di potere per il controllo della narrazione mediatica.

Nonostante le tensioni e le continue provocazioni, Nicola Peltz sarebbe determinata a uscire vincitrice dalla disputa e a influenzare il modo in cui la sua immagine viene percepita dall'opinione pubblica. Mostra di più

Il conflitto tra Nicola Peltz, il marito Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria Beckham, in corso da tempo, si è completamente inasprito lunedì sera e ha avuto un nuovo episodio martedì.

Andiamo con ordine e partiamo da lunedì sera. In una storia di Instagram, Brooklyn Beckham si è lanciato in una lunga filippica di accuse contro i suoi genitori.

Finora si era trattenuto dal rilasciare dichiarazioni, ma i suoi genitori «e il loro team» avevano continuato a fornire informazioni alla stampa. Ora non ha altra scelta che parlare in prima persona e dire la verità «su alcune delle bugie che sono state pubblicate».

Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz: il battibecco in famiglia Beckham sta arrivando al pettine. Vianney Le Caer/Invision/AP (Archivbild)

«Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia», continua Beckham. «Non mi farò controllare, mi sto facendo valere per la prima volta nella mia vita».

«Per tutta la vita i miei genitori hanno controllato la narrazione della mia famiglia sulla stampa», lamenta Beckham, aggiungendo: «Solo di recente ho visto con i miei occhi fino a che punto i miei genitori si spingono per diffondere innumerevoli bugie sui media, per lo più a danno di persone innocenti».

«I miei genitori hanno cercato di rovinare la mia relazione innumerevoli volte prima del matrimonio e non hanno ancora smesso», continua Brooklyn Beckham. «Mia madre ha cancellato il lavoro sul vestito di Nicola all'ultimo minuto, anche se sapeva quanto lei non vedesse l'ora di indossare la sua creazione».

Alla fine, la moglie è stata costretta a trovare un nuovo abito in poco tempo.

Brooklyn Beckham scrive la sua frustrazione in una storia di Instagram. Evan Agostini/Invision/AP/Keystone

«La mia famiglia mette la propria immagine pubblica al di sopra di tutto»

Brooklyn Beckham continua scrivendo che i membri della famiglia gli avevano anche detto, poco prima del matrimonio, che Nicola «non era la famiglia».

Da quando aveva preso le difese di se stesso e della sua famiglia, i suoi genitori lo avevano attaccato più volte, sia privatamente che pubblicamente.

Anche i suoi fratelli erano stati «mandati avanti» sui social media per attaccarlo. Inoltre, i genitori avevano «mancato di rispetto» alla moglie fin dall'inizio.

«La mia famiglia ha messo la propria immagine pubblica al di sopra di tutto», ha continuato Beckham. «L'amore in famiglia» è determinato da quanto si pubblica sui social media e da quanto velocemente si abbandona tutto per posare per una foto di famiglia.

«Il racconto secondo cui mia moglie mi controlla è falso», conclude Beckham nella sua storia di Instagram. «"Sono cresciuto pieno di paure",» scrive Beckham. «Per la prima volta nella mia vita, da quando ho preso le distanze dalla mia famiglia, quella paura è sparita».

Nicola Peltz si separa da un consulente di pubbliche relazioni

Prima della resa dei conti su Instagram di Brooklyn con i suoi genitori, Nicola Peltz si era già separata dal suo consulente di pubbliche relazioni Matthew Hiltzik, che avrebbe dovuto sostenerla nel conflitto pubblico con la famiglia Beckham. Questa mossa è stata una sorpresa.

Hiltzik era stato inizialmente assunto dall'attrice per proteggere la reputazione della famiglia Peltz. È noto per il suo lavoro con celebrità come Justin Bieber e Johnny Depp ed è stato incaricato di garantire che la copertura mediatica fosse a favore di Nicola e di suo marito Brooklyn.

Secondo un insider che ha parlato al «Daily Mail», la collaborazione con Hiltzik era un chiaro segno che Nicola voleva mantenere il controllo della copertura mediatica. Ma dopo sette mesi la partnership è finita.

Alcune fonti riferiscono che Nicola soffriva per la stampa negativa, mentre altre sostengono che Hiltzik ne aveva abbastanza delle provocazioni contro i Beckham.

Un insider descrive Nicola come ossessionata dal desiderio di vendicarsi della famiglia del marito. Un'altra fonte critica il comportamento di Nicola e Brooklyn come figli viziati di genitori ricchi che si preoccupano della loro reputazione mentre si godono vini costosi.

Nicola Peltz-Beckham vuole sembrare una vincitrice

Recentemente, Brooklyn e Nicola hanno postato una foto con una bottiglia del vino preferito di Victoria, che è stata interpretata come una provocazione. Ora devono lavorare sulla loro immagine senza il supporto di Hiltzik.

Tuttavia, la donna non vuole che si crei l'impressione che Hiltzik l'abbia abbandonata. È importante che lei e suo padre escano vincitori da questa situazione.