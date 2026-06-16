I Muse sono noti per i loro show esplosivi. Qui il cantane e chitarrista Matthew Bellamy in un concerto a Berna il 12 luglio 2023. (immagine d'archivio) Keystone

Il gruppo rock britannico Muse ha annunciato la tournée europea che accompagnerà il nuovo album «The Wow! Signal», in uscita il 26 giugno. Due tappe sono previste all'Hallenstadion di Zurigo il 7 e l'8 dicembre.

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Dopo il tour americano e i concerti nella loro Gran Bretagna natale, i Muse faranno una tournée in Europa quest'inverno, si legge in una nota dell'organizzatore Live Nation.

Il gruppo inglese guidato da Matt Bellamy ha pubblicato di recente il nuovo singolo «Nightshift Superstar», che anticipa il loro decimo album «The Wow! Signal», precisa la nota.

Il loro disco precedente «Will of the People» (2022) aveva riscosso ampio successo, diventando il loro «settimo album consecutivo a conquistare la vetta della classifica britannica».

Il tour europeo porterà i Muse, fra gli altri, a Milano per un doppio concerto il 20 e 21 novembre. Il The Wow! Signal Europa Tour si chiuderà con le due date del 7 e 8 dicembre all'Hallenstadion di Zurigo.

I biglietti sono in prevendita da giovedì alle 10:00 su ticketmaster.ch.