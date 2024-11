Il CEO e direttore della European Film Academy Matthijs Wouter Knol si trova già a Lucerna per preparare gli European Film Awards del 7 dicembre. Keystone

Tra poco più di una settimana Lucerna ospiterà, per la prima volta in Svizzera, la 37esima edizione degli European Film Awards. Gli «Oscar europei» attireranno personalità di spicco del mondo del cinema. Intervista al CEO e direttore della European Film Academy.

SDA

Poco noti internazionalmente e al grande pubblico, gli European Film Awards sono «il più grande evento dell'anno» per la European Film Academy, afferma il CEO e direttore Matthijs Wouter Knol in un incontro con Keystone-ATS, nel bel mezzo delle preparazioni per l'imminente evento.

Noti come «Oscar europei», sono in parte comparabili a quelli americani in termini di formato della cerimonia di premiazione e di voto, spiega Knol. A differenza dei più famosi Oscar, «che impiegano centinaia di persone, noi siamo una piccola organizzazione di 25 persone», sottolinea il CEO e direttore. L'accademia europea conta poi circa 5'000 membri che votano per i film nominati.

«Il cinema europeo è vivo»

«Penso che la sfida e lo scopo della European Film Academy sia di utilizzare gli European Film Awards per rendere la gente più consapevole che il cinema europeo è vivo e molto speciale e ha qualcosa di diverso da offrire», spiega Knol, sottolineando che nei prossimi anni si intende dare più visibilità all'evento che celebra cultura e cinema europeo.

«È una serata nella quale, come altri grandi eventi europei, vogliamo far sentire alla gente che la diversità dell'Europa è una grande caratteristica dell'europeità», spiega. Gli artisti usano la cerimonia anche per «commentare e sperare in un'Europa in cui possiamo lavorare per migliorare le cose».

Lucerna, molto europea

Sono circa 1200 gli invitati attesi al centro cultura e congressi (KKL) di Lucerna il 7 dicembre. Knol, oltre alla bellezza della città «molto europea» e del KKL, sottolinea «la possibilità di portare le diverse parti e lingue della Svizzera alla cerimonia» nonché il fatto di essere «circondata da Paesi europei che hanno una grande cultura cinematografica: Francia, Italia e i Paesi germanofoni». «Originalmente la premiazione era prevista qui nel 2022 ma a causa della pandemia è stata posticipata di due anni», precisa.

Fra gli ospiti di spicco, l'attrice e regista italiana Isabella Rossellini, che riceverà il premio per il miglior contributo europeo al cinema mondiale. Al regista tedesco Wim Wenders andrà il premio alla carriera: «Siamo orgogliosi di celebrarlo, è uno dei membri fondatori della European Film Academy nel 1988 e dal 1996 al 2020 è stato il presidente», aggiunge.

L'attrice francese Juliette Binoche sarà a Lucerna in veste di presidente dell'accademia, carica che riveste dallo scorso maggio. «Con lei si apre un nuovo capitolo di quello che sarà l'accademia nei prossimi cinque-dieci anni», spiega Knol.

«Sauvages» in lizza per la Svizzera

Il lungometraggio d'animazione in stop motion «Sauvages» del regista vallesano Claude Barras è nominato nella categoria regina miglior film assieme ad altre 14 pellicole, fra cui il documentario palestinese-norvegese «No Other Land», già premiato alla Berlinale.

La Svizzera può ambire anche al miglior cortometraggio con «2720» dell'elvetico-portoghese Basil da Cunha. «Ho avuto la fortuna di scoprire il cinema svizzero un po' di più nell'ultimo anno», dice Knol.

Diversi premi già assegnati

In totale sono 22 i riconoscimenti agli European Film Awards, «tutti i film premiati provengono dai 52 Paesi con cui lavoriamo», spiega Knol. L'accademia ha annunciato a metà mese di aver attribuito gli Excellence Awards in otto categorie (fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco, colonna sonora, sonoro, effetti visivi). «Vogliamo celebrare il loro lavoro, perché decidono e influenzano l'aspetto del film nonché il suono», spiega Knol.

L'accademia ha poi reso noto che il premio per la miglior co-produttrice europea va a Labina Mitevska. L'attrice e produttrice della Macedonia del Nord, con la sorella Teona e il fratello Vuk, ha creato nel 2001 la compagnia di produzione Sisters and Brother Mitevski Production.

Tali riconoscimenti verranno consegnati nella serata di gala al KKL, dove saranno proclamati i vincitori dei premi in ulteriori undici categorie (film, documentario, film d'animazione, cortometraggio, regista, attore, attrice, sceneggiatura, rivelazione, European University Film Award, European Young Audience Award).

sifo, ats