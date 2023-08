La principessa Charlene al ballo della Croce Rossa di Monaco lo scorso luglio. IMAGO/ABACAPRESS

Nasce una cittadina comune, si sposa con un reale: quello che può sembrare una fiaba, in realtà non è sempre tutto rose e fiori. Anche Charlène Wittstock ha dovuto rendersene conto quando la sua vita è cambiata drasticamente dopo aver sposato il principe Alberto.

Hai fretta? blue News riassume per te In quanto moglie del principe Alberto di Monaco, la principessa Charlène deve sottostare ai doveri e alle regole della famiglia reale Grimaldi.

Non è stato facile per l'ex nuotatrice, specialmente nei suoi primi giorni da principessa.

«Per gli esterni, è una terribile pressione sposarsi in una famiglia nobile», afferma l'esperta reale Coryne Hall. Mostra di più

Tutti gli inizi sono difficili. E diventa particolarmente impegnativo per una persona quando, dopo il matrimonio, ci sono anche delle regole rigide che devono essere rispettate per il resto della propria vita.

A differenza di un cittadino comune, i membri delle famiglie reali sono abituati a tali regolamenti sin dalla nascita.

Inizialmente Charlène Wittstock ha portato il glamour nel Principato di Monaco. E doveva sicuramente sapere che la sua vita quotidiana sarebbe cambiata dopo aver sposato il principe Alberto.

Ma era davvero consapevole, quando ha camminato lungo la navata in un abito da sposa di Armani Privé il 2 luglio 2011, che la sua vita sarebbe cambiata completamente dopo aver detto il fatidico «sì»?

Charlène Wittstock era davvero consapevole che la sua vita sarebbe cambiata completamente dopo aver sposato il principe Alberto? KEYSTONE

Charlène ha dovuto abituarsi a «uno stile di vita diverso»

«Penso che per gli esterni ci sia una terribile pressione per sposarsi in una famiglia nobile», ha detto l'esperta reale Coryne Hall al quotidiano britannico express.co.uk.

Sebbene Charlène fosse stata con Alberto per diversi anni prima del matrimonio, in seguito ha combattuto con la sua nuova vita da principessa.

Come «outsider» devi abituarti a uno «stile di vita completamente diverso», dice Hall. È stata una sfida speciale per Charlène, anche perché l'ex nuotatrice ha trascorso la sua infanzia in Sudafrica.

Hall crede che se vieni da un altro Paese, devi adattarti in modo diseguale. Perché anche se Charlène «ha vissuto a Monaco per molto tempo mentre frequentava Alberto, essere la principessa di Monaco non è la stessa cosa».

Nel frattempo, però, Charlène si è «adattata molto bene», afferma Hall. E i gemelli, il principe Jacques e la principessa Gabriella, sono nati tre anni e mezzo dopo il matrimonio.

La principessa Charlène è amata a Monaco

Come in ogni matrimonio, la coppia reale deve lottare tra alti e bassi. Gli ultimi due anni in particolare non sono sempre stati facili.

A causa di una grave infezione all'orecchio, al naso e alla gola, Charlène ha vissuto a lungo in Sudafrica, separata dalla sua famiglia. Durante questo periodo ha dovuto subire diversi interventi chirurgici.

Tuttavia, la principessa è molto popolare tra i monegaschi. Inoltre, le voci su crisi coniugali tra lei e il marito sono sempre state smentite.

Dal suo ritorno in famiglia però il matrimonio reale è stato visto in modo ancora più critico dai media. Con sgradevole regolarità, si ipotizza anche che Charlène sia infelice e intrappolata in una gabbia dorata.

La coppia lotta pubblicamente per il proprio matrimonio

Ad esempio, le voci erano così forti nel 2021 che Alberto stesso si è sentito in dovere di smentirle in un'intervista alla rivista americana «People».

Sua moglie «non ha lasciato Monaco con rabbia» e «non è andata in esilio» nel Paese africano.

A quanto pare non tutti volevano però davvero credere nella felicità amorosa dei coniugi. La rivista tedesca «Stern» pensava addirittura di riconoscere una nuova strategia di pubbliche relazioni: «Se guardi da vicino l'immagine, la nuova strategia della corte principesca diventa chiara: pura armonia!».