I Ricchi e Poveri cadono entrando in studio a «Domenica In»... ed è subito gag

22.12.2025 - 08:57

I Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati (foto d'archivio).
I Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati (foto d'archivio).
KEYSTONE

Durante la loro apparizione a «Domenica In», i Ricchi e Poveri hanno trasformato un incidente in un momento di ilarità. L'ingresso in studio si è concluso con una caduta che ha suscitato risate e commenti ironici.

Alessia Moneghini

22.12.2025, 08:57

22.12.2025, 09:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A «Domenica In» i Ricchi e Poveri hanno fatto un ingresso in studio inaspettato: i due cantanti sono inciampati sullo scalino d'ingresso.
  • L'incidente è stato subito trasformato in una gag.
  • E dopo la caduta, durante l'intervista lo sgabello su cui era seduta Angela Brambati ha ceduto, aggiungendo ulteriore comicità alla situazione.
Durante la puntata di «Domenica In», i Ricchi e Poveri sono stati protagonisti di un ingresso in studio che ha subito preso una piega inaspettata.

Come riporta, tra gli altri, «Adnkronos», annunciati da Mara Venier, i due artisti sono inciampati sullo scalino d'ingresso: prima Angelo Sotgiu, seguito da Angela Brambati.

L'incidente ha inizialmente destato preoccupazione tra il pubblico, ma è stato presto trasformato in un momento di leggerezza e risate. «Un volo meraviglioso», ha commentato ironicamente Sotgiu, mentre la conduttrice indicava il gradino responsabile della caduta.

Dopo la caduta... cede lo sgabello

Dopo essersi ripresi, i due hanno deciso di rifare l'ingresso, questa volta senza intoppi. Venier ha scherzato con Brambati, che si toccava il mento, promettendole del ghiaccio appena uscita. La cantante ha contribuito a sdrammatizzare ulteriormente la situazione cantando «mamma che botta».

Ma l'episodio non si è concluso lì. Durante la visione del video della caduta, lo sgabello su cui era seduta Brambati ha ceduto, aggiungendo un ulteriore elemento comico all'intervista.

Tra risate e richieste di ghiaccio, la conversazione è stata più volte interrotta. La conduttrice ha infine cercato di riportare l'attenzione su temi più tranquilli, come il Natale e le cene in famiglia.

