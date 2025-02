I Rolling Stones cancellano l'intero tour europeo

Ron Wood, Mick Jagger e Keith Richards (da sinistra a destra) non gireranno per l'Europa quest'estate: i Rolling Stones hanno cancellato il loro tour. Immagine: Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Le voci che circolavano da tempo su un tour dei Rolling Stones sono state smentite. Secondo il quotidiano britannico «The Sun», la rock band ha cancellato i suoi piani per un grande tour europeo.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Le voci che circolano da settimane su un possibile tour europeo dei Rolling Stones sono definitivamente tramontate.

Secondo il quotidiano britannico «The Sun» , il promoter ha cancellato le date già prenotate per i 14 concerti.

Il tour con il motto «Hackney Diamonds 2025» non avrà quindi luogo come previsto. Mostra di più

Grande delusione per i fan dei Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood non parteciperanno a un grande tour europeo la prossima estate.

Le voci che circolano da settimane su un possibile tour dei Rolling Stones sono state definitivamente smentite in questi giorni, scrive «The Sun».

Secondo il quotidiano britannico, il promoter ha cancellato le date dei 14 concerti negli stadi più grandi d'Europa, che erano state prenotate da tempo.

Il tour con il motto «Hackney Diamonds 2025» non si svolgerà quindi come previsto.

I motivi della cancellazione non sono ancora chiari

Non è ancora chiaro il motivo per cui i Rolling Stones abbiano cancellato i loro piani per un tour europeo. Si dice che i musicisti non siano riusciti ad accordarsi con i locali.

«Tutto era stato finalizzato, tutto era pronto, avremmo dovuto annunciare ufficialmente la data a breve», ha dichiarato Tobias Kohler, portavoce dello Stadio Olimpico di Monaco, al quotidiano Süddeutsche Zeitung. Gli Stones avrebbero dovuto iniziare a suonare lì il 12 luglio 2025.

I Rolling Stones tenteranno un altro tour nell'estate del 2026? Secondo il «The Sun», Jagger, Richards e Wood ne hanno almeno già parlato.