Stéphanie di Monaco compie 60 anni La Principessa Stéphanie di Monaco assiste a una messa nella Cattedrale di Monaco nel novembre 2022, nell'ambito delle celebrazioni della Festa Nazionale. Il 1° febbraio 2025 compie 60 anni. Immagine: Daniel Cole/AP/dpa «Ballo del Centenario» a Monaco: il Principe Alberto II balla con la sorella, la Principessa Stéphanie. (Archivio) Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Il loro padre, il Principe Ranieri III, era solitamente molto impegnato, quindi Stéphanie apprezzava ancora di più i momenti che poteva trascorrere da sola con lui. Questa foto è stata scattata il 1° marzo 1977 durante una vacanza sugli sci a Schönried , nel Canton Berna. Immagine: Keystone Dalla morte del padre Ranieri III nel 2005, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo è stato organizzato sotto il patrocinio della Principessa Stéphanie. Immagine: IMAGO/Starface/Jean-Charles Vinaj Due principesse esuberanti: Charlène e Stéphanie il 22 gennaio 2024 in occasione della partita di gala di calcio nell'ambito del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Immagine: IMAGO/Starface/Jean-Charles Vinaj Stéphanie è la terza in linea di successione al trono monegasco dopo il fratello maggiore, il Principe Alberto, e la sorella maggiore, la Principessa Caroline: la Principessa del 2020. Immagine: Getty Images Stéphanie di Monaco compie 60 anni La Principessa Stéphanie di Monaco assiste a una messa nella Cattedrale di Monaco nel novembre 2022, nell'ambito delle celebrazioni della Festa Nazionale. Il 1° febbraio 2025 compie 60 anni. Immagine: Daniel Cole/AP/dpa «Ballo del Centenario» a Monaco: il Principe Alberto II balla con la sorella, la Principessa Stéphanie. (Archivio) Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Il loro padre, il Principe Ranieri III, era solitamente molto impegnato, quindi Stéphanie apprezzava ancora di più i momenti che poteva trascorrere da sola con lui. Questa foto è stata scattata il 1° marzo 1977 durante una vacanza sugli sci a Schönried , nel Canton Berna. Immagine: Keystone Dalla morte del padre Ranieri III nel 2005, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo è stato organizzato sotto il patrocinio della Principessa Stéphanie. Immagine: IMAGO/Starface/Jean-Charles Vinaj Due principesse esuberanti: Charlène e Stéphanie il 22 gennaio 2024 in occasione della partita di gala di calcio nell'ambito del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Immagine: IMAGO/Starface/Jean-Charles Vinaj Stéphanie è la terza in linea di successione al trono monegasco dopo il fratello maggiore, il Principe Alberto, e la sorella maggiore, la Principessa Caroline: la Principessa del 2020. Immagine: Getty Images

I suoi anni burrascosi l'hanno resa la beniamina dei tabloid. Oggi è sinonimo di famiglia e impegno sociale. Come Stéphanie di Monaco ha compiuto la sua svolta di 180 gradi.

Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Stéphanie di Monaco ne ha passate tante: la morte prematura della madre Grace Kelly, i successi in passerella e in classifica, diverse relazioni fallite.

La stampa scandalistica ha amato la principessa monegasca, la cui vita sentimentale ha fatto ripetutamente notizia negli anni '80 e '90.

Stéphanie di Monaco ha compiuto 60 anni il 1° febbraio. Mostra di più

Capelli corti, occhiali tondi e di solito un abbigliamento che sembra casual e rilassato. Una donna in pace con se stessa.

Solo i titoli dei vecchi giornali testimoniano la movimentata vita sentimentale della principesca «enfant terrible», che in un video clip si è lasciata andare sulla spiaggia in succinti slip di bikini.

Oggi Stéphanie di Monaco, che ha compiuto 60 anni sabato 1° febbraio, è completamente assorbita dal suo ruolo di benefattrice, madre di tre figli e nonna di due nipoti.

«È una bella avventura»

La nipote più giovane, Constance, è nata all'inizio di dicembre 2024. In un'intervista rilasciata alla rivista femminile «Gala», la Principessa ha dichiarato di essere incredibilmente fortunata. Suo figlio Louis e sua moglie Marie l'hanno resa una nonna orgogliosa di due figli.

Ha anche parlato del suo ruolo di nonna al settimanale «Point de Vue»: «Sono molto felice per loro e, egoisticamente, anche per me come nonna. Sono molto felice di esserlo di nuovo, perché è una bella avventura».

Tre figli da due guardie del corpo

Louis è il figlio maggiore di Stéphanie. Il 32enne è nato dal primo matrimonio con l'ex guardia del corpo Daniel Ducruet, dal quale ha avuto anche la figlia Pauline di 30 anni. La terza figlia, Camille, 26 anni, è nata dalla relazione con Jean-Raymond Gottlieb, anch'egli una delle sue ex guardie del corpo.

La principessa Stéphanie ha iniziato una carriera musicale a metà degli anni Ottanta: nell'estate del 1986 ha pubblicato il suo primo LP dal titolo Besoin, che ha raggiunto la Top 10 internazionale. Nella foto durante un'esibizione del 13 aprile 1991 a Wetten, dass...? imago stock&people

«La famiglia è l'ancora più forte che si possa avere», ha dichiarato a «Gala». Le piacciono le famiglie numerose, dove tutti sono uniti. Lei e i suoi figli sono riusciti a farlo. Hanno creato un piccolo bozzolo.

Anche la nascita dei suoi figli è stato uno dei suoi momenti preferiti nella vita. In una precedente intervista alla dpa, aveva detto: «Essere madre è il lavoro più bello».

Stéphanie stessa ha perso la madre Gracia Patricia di Monaco quando aveva 17 anni. Era a bordo dell'auto in cui la principessa di Monaco, nota anche come attrice cinematografica Grace Kelly, rimase uccisa in un incidente nel 1982.

Scandali e amori senza confini di classe

La stampa scandalistica amava Stéphanie, la cui vita sentimentale finì ripetutamente sulle prime pagine dei giornali. Invece di amare aristocratici e uomini ricchi, ha dato il suo cuore a guardie del corpo, artisti del circo e altri partner non convenzionali. Ma nessuna delle sue relazioni è durata a lungo.

Ha divorziato da Ducruet, che aveva sposato nel 1995 dopo la nascita dei due figli Louis e Pauline, solo un anno dopo. Non gli ha perdonato il flirt con una spogliarellista belga.

La relazione con Gottlieb si è interrotta poco dopo la nascita di Camille. Il matrimonio segreto nel settembre 2003 con l'artista circense Adans Lopez Peres, di quasi dieci anni più giovane, è stato ancora una volta oggetto di tabloid, così come il divorzio 14 mesi dopo.

Brevi carriere come cantante e stilista

Indipendentemente dalle etichette, negli anni Ottanta Stéphanie cercò di farsi un nome come cantante e artista. Il suo primo disco a metà degli anni '80, intitolato «Ouragan» (in inglese «Irresistible»), fu un successo e conquistò le classifiche di diversi Paesi.

Anche «One Love To Give», il suo singolo di lancio, ha preso d'assalto le classifiche. Tuttavia, la principessa del pop ha brillato come nuova stella del firmamento musicale solo per un breve periodo.

Anche la sua carriera di stilista è stata di breve durata. Nel 1985 lancia «Pool Position», una collezione di costumi da bagno e abbigliamento da spiaggia per la quale posa anche come modella. Un'avventura che si è conclusa nel 1987.

Interessi simili nelle figlie

Stéphanie ha trasmesso il suo antico amore per la moda alla figlia Pauline. Nel 2018, la giovane donna ha lanciato la sua collezione «Alter Design», unisex e attenta all'ambiente. E Camille ha ereditato la vena caritatevole della madre.

Dopo l'incidente mortale di uno dei suoi amici, ha fondato «Be Safe Monaco», un'associazione che combatte la guida in stato di ebbrezza tra i giovani.

Condivide anche la passione di Stéphanie per il mondo del circo. Da anni Camille è al suo fianco quando ogni anno si alza il sipario per l'inizio del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, di cui sua madre è presidente.

Nel 2004, Stéphanie ha fondato l'organizzazione di aiuto all'AIDS Fight Aids Monaco, che da allora presiede. Nel 2006, la Principessa è stata nominata Rappresentante Speciale dell'organizzazione internazionale UNAIDS, che si dedica alla lotta contro l'HIV/AIDS. Oggi è la sua «Ambasciatrice di buona volontà».

«Gli errori sono importanti»

Stéphanie non si è mai pentita di nessuna delle sue decisioni di vita: «Gli errori sono importanti perché si impara da essi. Non vorrei fare nulla di diverso nella mia vita, altrimenti non sarei quella che sono oggi», ha detto nell'intervista alla dpa.

Oggi è assorbita dalla sua famiglia e dal suo lavoro di beneficenza. Dedicare tempo ai malati, aiutarli e sapere che si può almeno alleviare un po' la loro sofferenza la appaga.

«Il nostro mondo è molto egocentrico, molto egoista. Questo lavoro è diventato per me una sorta di spinta alla vita».