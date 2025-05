Campino, il frontman e cantante dei Toten Hosen, al festival del Gurten di Berna del 2023. (foto d'archivio) Keystone

I Toten Hosen faranno di nuovo tappa a Zurigo. La band tedesca di punk metal si esibirà allo stadio del Letzigrund il 20 giugno 2026 nell'ambito della tournée intitola «Trink aus! Wir müssen gehen» (Finisci di bere! Dobbiamo andare).

Keystone-SDA SDA

Al momento dell'annuncio del loro nuovo tour dopo una pausa di due anni, la tappa zurighese non era ancora stata annunciata.

Gli appassionati di musica possono aspettarsi un concerto open air di altissimo livello al Letzigrund, ha annunciato mercoledì l'agenzia di concerti Good News. Nella nota, il gruppo fondato nel 1982 afferma di avere «un appetito e una fame di concerti che raramente si sono visti prima».

«Sappiamo di essere in dirittura d'arrivo della nostra carriera e che questi viaggi arrivano alla fine. Per questo vogliamo ripartire con canzoni vecchie e nuove e suonare ogni sera come se fosse l'ultima», scrivono i Toten Hosen (letteralmente «pantaloni morti», ma anche un'espressione tedesca per indicare la noia).