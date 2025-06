Un manifesto di protesta «No Space For Bezos Bezos» attaccato su un muro a Venezia. KEYSTONE

Lanza & Baucina, i wedding planner del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, chiariscono la loro posizione in risposta alle accuse di privatizzazione della città, sottolineando il loro impegno per un impatto minimo e l'uso di maestranze locali.

Hai fretta? blue News riassume per te Lanza & Baucina, gli organizzatori del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, hanno risposto alle critiche riguardanti l'evento sulla mercificazione di Venezia.

I wedding planner respingono qualsiasi accusa di «privatizzazione» della città e sottolineano che fin da subito si sono impegnati a ridurre al minimo l'impatto dell'evento.

Il movimento «No Space For Bezos» prevede un giorno di protesta il 28 giugno, quando è prevista la festa conclusiva delle nozze. Mostra di più

Gli organizzatori del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia, Lanza & Baucina, hanno risposto alle critiche riguardanti l'evento, che ha suscitato proteste per una presunta «privatizzazione» della città.

In una dichiarazione ufficiale, come scrive «Vanity Fair Italia», hanno sottolineato il loro impegno a «minimizzare l’impatto dell’evento per la città, il rispetto per i suoi residenti e le sue istituzioni e l'impiego preminente di maestranze locali nella creazione degli eventi».

Lanza & Baucina, noti per organizzare eventi esclusivi in luoghi solitamente inaccessibili, hanno respinto le accuse di «presa di possesso» della città, definendole infondate e contrarie ai loro obiettivi.

I wedding planner, tra cui il principe Antonio Licata di Baucina e i conti Riccardo e Aleramo Lanza, hanno assicurato che il numero di taxi d'acqua e gondole prenotati è «proporzionato al numero di ospiti».

Un messaggio contro la mercificazione di Venezia

Prima delle proteste annunciate, gli organizzatori avevano già adottato misure per ridurre al minimo i disagi per i veneziani e i turisti. Anzi: «Il nostro cliente è stato onorato di sostenere la città e la sua importantissima laguna attraverso organizzazioni no-profit e progetti associati».

Le proteste, organizzate dal movimento «No Space for Bezos» e sostenute da vari gruppi locali, sono previste per il 28 giugno, giorno previsto della festa conclusiva alla Scuola Grande della Misericordia.

Gli attivisti, tra cui il portavoce Tommaso Cacciari, intendono «impedire l'accesso agli invitati» e lanciare un messaggio contro la trasformazione di Venezia in un luogo esclusivo per i ricchi.

La situazione è tesa tra chi sostiene l'evento, considerato rispettoso della città, e chi lo vede come un simbolo della mercificazione di Venezia.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.