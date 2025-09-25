Enzo Iacchetti Covermedia

Dopo la lite con Eyal Mizrahi, Enzo Iacchetti ritorna a «È sempre Cartabianca» per rilanciare il suo pensiero:

Covermedia Covermedia

Enzo Iacchetti torna protagonista nel talk show «È sempre Cartabianca», dichiarando: «Non sono un violento».

Dopo lo scontro acceso con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, durante la trasmissione della scorsa settimana, l'attore accetta di riprendere la scena e difendere la propria posizione.

Il diverbio si è innescato quando Iacchetti ha denunciato la morte di migliaia di bambini nella Striscia di Gaza, suscitando la replica di Mizrahi con la richiesta: «Definisci bambino».

«Quando uno mi dice "definisci bambino" non si può rispondere diplomaticamente. Non sono un violento, non uccido nemmeno le mosche», ha affermato Iacchetti, spiegando la sua reazione.

«Quando c'è un genocidio il contraddittorio non esiste»

Ormai centro dell'attenzione nel dibattito social e pubblico, Iacchetti ha poi raccontato delle minacce ricevute: «Uno mi ha scritto anche l'orario in cui mi viene a uccidere... c'è la polizia postale, su queste cose non si scherza».

Sul tema del confronto mediatico, l'attore ha aggiunto: «Quando c'è un genocidio riconosciuto da tutti il contraddittorio non esiste».

Sul fronte professionale, pur rivendicando contratti teatrali fino al 2028, Iacchetti denuncia una diminuzione di inviti per serate o spettacoli: «Molti non mi chiamano per paura che io mi metta a tirare frecciate durante uno spettacolo».

Il suo ritorno al programma targato Berlinguer segna dunque la volontà di non arretrare di fronte al peso del confronto pubblico e di riaffermare la propria voce in uno scenario polarizzato.