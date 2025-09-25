Dopo lo scontro su GazaIacchetti torna in studio a «È sempre Cartabianca»: «Non sono un violento»
25.9.2025 - 13:00
Dopo la lite con Eyal Mizrahi, Enzo Iacchetti ritorna a «È sempre Cartabianca» per rilanciare il suo pensiero:
Enzo Iacchetti torna protagonista nel talk show «È sempre Cartabianca», dichiarando: «Non sono un violento».
Dopo lo scontro acceso con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, durante la trasmissione della scorsa settimana, l'attore accetta di riprendere la scena e difendere la propria posizione.
«Quando c'è un genocidio il contraddittorio non esiste»
Ormai centro dell'attenzione nel dibattito social e pubblico, Iacchetti ha poi raccontato delle minacce ricevute: «Uno mi ha scritto anche l'orario in cui mi viene a uccidere... c'è la polizia postale, su queste cose non si scherza».
Sul tema del confronto mediatico, l'attore ha aggiunto: «Quando c'è un genocidio riconosciuto da tutti il contraddittorio non esiste».
Sul fronte professionale, pur rivendicando contratti teatrali fino al 2028, Iacchetti denuncia una diminuzione di inviti per serate o spettacoli: «Molti non mi chiamano per paura che io mi metta a tirare frecciate durante uno spettacolo».
Il suo ritorno al programma targato Berlinguer segna dunque la volontà di non arretrare di fronte al peso del confronto pubblico e di riaffermare la propria voce in uno scenario polarizzato.