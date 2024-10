Ian Somerhalder

L'attore si è ritirato a vita privata lo scorso anno e non sembra intenzionato a tornare sul set.

Covermedia

Ian Somerhalder non tornerà a recitare.

L'attore di «The Vampire Diaries» si è ritirato a vita privata lo scorso anno per trascorrere più tempo con i suoi due bambini. Oggi, il 45enne si dice sempre più convinto della scelta di allontanarsi da Hollywood.

Riflettendo sulla sua carriera da attore, Ian ha dichiarato a People: «Ormai la vedo dallo specchietto retrovisore. Credo sia così».

La star di «Lost» tornerebbe sul set soltanto per continuare un progetto: «Abbiamo riottenuto i diritti per V Wars, ma non so proprio come diavolo potremmo mai realizzare una serie TV».

«V Wars», che vedeva nel cast Somerhalder e la moglie Nikki Reed, è stata cancellata a sorpresa da Netflix nel 2020 dopo appena una stagione.

Marito e moglie ora gestiscono due compagnie, una che commercializza integratori alimentari e un'altra che produce whiskey.

Anche Nikki non sembra intenzionata a tornare a recitare.

«Al momento lavoro 90 ore a settimana. Gestisco una compagnia a tempo pieno e ne ho appena lanciata un'altra. Non riesco a immaginare di poter distogliere la mia energia, ma non chiudo la porta a nulla».

