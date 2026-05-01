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Case, auto, orologi e non solo Ian Somerhalder vende tutto per uscire da un debito milionario

Covermedia

1.5.2026 - 13:00

Ian Somerhalder con Nikki Reed
Ian Somerhalder con Nikki Reed
Covermedia

L'attore racconta la crisi finanziaria e il ruolo decisivo della moglie Nikki Reed: «È stata lei a salvarci».

Covermedia

01.05.2026, 13:00

01.05.2026, 13:04

Ian Somerhalder ammette crisi finanziaria e vende beni per coprire debito enorme.

La star di «The Vampire Diaries» ha raccontato a «E! News» il momento in cui la sua stabilità economica è crollata dopo aver firmato garanzie personali per una società energetica, una scelta che si è rivelata determinante in senso negativo.

«Ho lasciato una carriera televisiva incredibilmente redditizia dopo uno sconvolgimento finanziario legato a un'azienda che non avevo strutturato correttamente», ha dichiarato, aggiungendo che una frode ha aggravato la situazione fino a generare «un buco a otto cifre».

Il ruolo decisivo di Nikki

L'attore non entra nei dettagli dell'operazione, ma chiarisce la portata della crisi, che ha coinvolto direttamente anche la moglie Nikki Reed.

Secondo quanto riferito, è stata proprio la partner a guidare la fase più critica: «Un debito di questa portata è difficile da superare. Ma io e Nikki ce l'abbiamo fatta. È stata lei a negoziare per farci uscire da quell'accordo: abbiamo venduto case, quadri, auto, orologi, tutto».

La strategia ha permesso alla coppia di liberarsi dall'esposizione finanziaria, segnando un punto di svolta.

La carriera da imprenditore

Dopo la crisi, il volto televisivo ha ridisegnato il proprio percorso professionale, puntando su iniziative imprenditoriali.

Nel 2020 ha lanciato il marchio di bourbon Brother's Bond Bourbon insieme al collega Paul Wesley, ampliando le attività fuori dal set.

Sul piano personale, i due sono sposati dal 2015 e hanno due figli. Tra i nuovi obiettivi, l'interprete ha anche iniziato a studiare per diventare pilota, sottolineando l'importanza di prepararsi «a quando le cose vanno male tanto quanto a quando vanno bene».

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