Ian Ziering

L'ex volto cult di «Beverly Hills 90210» finisce sotto accusa.

Ian Ziering torna a far parlare di sé lontano dai set.

L’attore californiano, volto simbolo della tv anni Novanta e protagonista di «Beverly Hills 90210», è finito al centro di una causa civile per una rissa stradale avvenuta la notte di Capodanno su Hollywood Boulevard, a Los Angeles.

Secondo la denuncia depositata in tribunale, Jacob Hernandez, uno dei biker coinvolti, accusa Ziering di aggressione, percosse e inflizione intenzionale di stress emotivo. I fatti risalgono al 31 dicembre 2023, quando Hernandez e un amico, in sella a due minimoto, si sarebbero fermati davanti all’auto dell’attore, bloccata nel traffico.

Il querelante sostiene che Ziering sia sceso improvvisamente dalla vettura e lo abbia spinto a terra «senza alcuna provocazione», causandogli ferite fisiche, danni al mezzo e conseguenze emotive. Un video diffuso da TMZ mostra parte dell’alterco, con l’attore circondato da altri motociclisti nel mezzo della carreggiata.

Dopo l’episodio, Hernandez accusa Ziering di aver fornito una versione parziale dell’accaduto sui social e ai media, contribuendo, secondo la causa, al suo arresto nel maggio 2024. Il procedimento penale è stato successivamente archiviato. Il giorno seguente allo scontro, Ziering ha spiegato su Instagram di essersi sentito minacciato e di aver agito per difendersi.

Ora Hernandez chiede un risarcimento danni compensativi e punitivi e un processo con giuria, mentre la vicenda giudiziaria riporta l’attenzione su una delle star più riconoscibili della televisione degli anni Novanta.