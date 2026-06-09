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L'attore britannico mette fine a oltre 15 anni di speculazioni sul futuro di 007 e spiega perché non ha mai considerato concreta la possibilità di raccogliere l'eredità di Daniel Craig.

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Idris Elba ha archiviato le voci che per oltre 15 anni lo hanno indicato come possibile James Bond.

In un'intervista pubblicata da GQ, l'attore britannico ha chiarito di non essersi mai considerato davvero in corsa per il ruolo di 007.

Le indiscrezioni nacquero nel 2008, dopo la première di «Quantum of Solace», quando Daniel Craig suggerì che l'elezione di Barack Obama potesse indicare una maggiore apertura verso un Bond nero. Da quel momento, una parte dei fan iniziò a vedere nella star di «Luther» uno dei candidati ideali per il ruolo.

Elba ha però ribadito che quelle speculazioni non hanno mai avuto basi concrete. «Non è mai stata una cosa legittima. È sempre stata soltanto una voce», ha dichiarato. Pur definendo quei rumors un complimento, il 53enne ha spiegato di aver sempre ritenuto improbabile una sua nomina come nuovo 007.

L'attore ha anche sostenuto che non sia necessario modificare l'identità del personaggio per inseguire le aspettative contemporanee. «Bond è evasione», ha osservato, invitando a non trasformare l'agente segreto in una figura costruita per rispondere ai gusti del momento.

Le dichiarazioni arrivano mentre Amazon MGM ha avviato la ricerca del nuovo James Bond. Il prossimo capitolo della saga sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, con Nina Gold alla guida del casting. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, tra gli attori accostati al ruolo figurano Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Callum Turner e Theo James, anche se Amazon MGM non ha confermato alcun candidato.

Per Elba, però, la questione sembra definitivamente chiusa. «Non sono mai stato in gara», aveva già dichiarato a People a maggio, confermando che il nuovo 007 dovrebbe essere scelto tra attori più giovani.