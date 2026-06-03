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Evento al Castello di Windsor L'attore Idris Elba nominato cavaliere da re Carlo per il suo impegno con i giovani

Covermedia

3.6.2026 - 11:00

Idris Elba
Idris Elba

L'attore britannico è stato insignito del titolo di Sir al Castello di Windsor. Il riconoscimento premia il lavoro svolto a sostegno delle nuove generazioni attraverso la «Elba Hope Foundation».

Covermedia

03.06.2026, 11:00

03.06.2026, 11:14

Idris Elba entra nella schiera dei Sir britannici. Ieri, al Castello di Windsor, re Carlo III gli ha conferito il titolo di cavaliere per il suo impegno a favore dei giovani.

L'onorificenza arriva quattro anni dopo la nascita della «Elba Hope Foundation», organizzazione dedicata all'istruzione, alla rappresentanza giovanile, allo sviluppo delle comunità e a iniziative di sostenibilità.

Negli ultimi anni, l'attività benefica ha assunto un ruolo sempre più centrale nel percorso di Elba, da tempo impegnato nel promuovere opportunità per le nuove generazioni.

Il legame con il sovrano si riflette anche nel documentario che li vedrà collaborare in occasione dei 50 anni del King's Trust, l'organizzazione fondata da Carlo quando era ancora principe di Galles.

La storia personale di Idris Elba

Per Elba si tratta di una storia personale. A 18 anni ricevette una sovvenzione dall'allora Prince's Trust che gli permise di frequentare il National Youth Music Theatre, esperienza che ha più volte indicato come determinante per l'avvio della sua carriera.

Il documentario debutterà su Netflix in autunno.

Al suo fianco, durante la cerimonia di investitura, c'era la moglie Sabrina.

Nel corso dell'evento sono stati premiati anche i campioni olimpici Jayne Torvill e Christopher Dean, insigniti rispettivamente del titolo di Dame e di Sir per il loro contributo al pattinaggio e al volontariato.

Anche l'attrice, scrittrice e comica Meera Syal, nota per le serie «Goodness Gracious Me» e «The Kumars at No. 42», è stata nominata Dame per il suo contributo alla letteratura, al teatro e alle attività benefiche.

Tra gli altri insigniti figura il comico Paul Elliott, celebre membro del duo Chuckle Brothers insieme al fratello Barry, scomparso nel 2018. Per lui un MBE, una delle onorificenze dell'Ordine dell'Impero Britannico, in riconoscimento dell'impegno nel volontariato.

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