Ignazio Moser al centro del caos tra Belen e Cecilia: nessun perdono e «motivi gravissimi»

Ignazio Moser covermedia

La frattura tra le sorelle Rodriguez si aggrava: Ignazio nel mezzo e gelo che non accenna a sciogliersi.

Covermedia Covermedia

È Ignazio Moser il nome che torna a galla in uno dei dissapori familiari più chiacchierati dell'estate.

Il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez è ormai ai minimi storici, e secondo più fonti a innescare il gelo sarebbe stato proprio lui. «Motivi gravissimi», si legge tra le righe dell'indiscrezione lanciata da Chi, avrebbero incrinato non solo l'equilibrio familiare, ma anche i progetti lavorativi in comune.

A raffreddare il clima tra le due sorelle ci ha pensato anche Instagram: Belen e Ignazio hanno smesso di seguire Cecilia, e da quel momento ogni gesto social è diventato un segnale interpretato dai fan. La showgirl avrebbe deciso di prendere le distanze anche dal marchio Me‑Fui, lasciando il progetto per volontà personale e non per motivi di salute, come confermato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicche di Gossip.

Nel frattempo, Ignazio ha messo un like a un post di Belen, unico segno (forse) di una tregua. Ma come riporta anche DiLei, nemmeno la gravidanza di Cecilia è bastata a ricucire lo strappo.

A oggi, il gelo resta. E il futuro del trio Rodriguez-Moser è più che mai in bilico.