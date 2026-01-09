Taylor Swift

Con nove candidature, la star di Nashville guida la corsa alla kermesse musicale. La cerimonia andrà in onda in diretta su Fox il 26 marzo dal Dolby Theatre di Los Angeles.

Covermedia Covermedia

Taylor Swift è ancora una volta al centro della scena. Gli iHeartRadio Music Awards hanno svelato l'elenco completo delle nomination per l'edizione 2026 e la popstar americana conquista il primato con nove candidature, confermando il suo peso dominante nell'industria musicale contemporanea.

Alle sue spalle avanzano compatte Sabrina Carpenter, Alex Warren e Bad Bunny, tutti a quota otto nomination. Un equilibrio che racconta un anno particolarmente competitivo, in cui pop, hip hop e sonorità latin si contendono l'attenzione del pubblico globale.

La cantautrice statunitense, che in carriera ha già conquistato 34 iHeartRadio Music Awards, è candidata nelle categorie di punta, a partire da Artista dell'anno.

In questa sezione si confronterà con Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Chris Brown, Benson Boone, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Jelly Roll, Morgan Wallen e Tate McRae: una rosa che restituisce la fotografia più attuale del pop mainstream.

Competizione più serrata nella categoria Canzone dell'anno

La competizione si fa ancora più serrata nella categoria Canzone dell'anno, dove Swift, Carpenter e Warren sono in gara rispettivamente con «The Fate of Ophelia», «Manchild» e «Ordinary». Gli stessi protagonisti tornano anche nella categoria Artista pop dell'anno, trasformando la sfida in un vero e proprio triangolo pop.

Intanto Bad Bunny rafforza la sua presenza nelle sezioni dedicate alla musica latina, con nomination che includono Canzone latin pop/urban dell'anno e Artista latin pop/urban dell'anno, confermandosi come uno dei riferimenti assoluti del mercato musicale di lingua spagnola.

Artisti e presentatori della serata verranno annunciati nelle prossime settimane. L'evento sarà trasmesso in diretta su Fox dal Dolby Theatre di Los Angeles il 26 marzo.

Principali categorie:

Canzone dell'anno

Anxiety – Doechii

Good News – Shaboozey

Love Somebody – Morgan Wallen

Luther – Kendrick Lamar & SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

MUTT – Leon Thomas

Ordinary – Alex Warren

Sorry I'm Here For Someone Else – Benson Boone

Stargazing – Myles Smith

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Artista dell'anno

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Duo o gruppo dell'anno

HUNTR/X (EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI)

Linkin Park

Maroon 5

Shinedown

Twenty One Pilots

Miglior collaborazione

All The Way – BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Luther – Kendrick Lamar & SZA

Timeless – The Weeknd feat. Playboi Carti

WHATCHU KNO ABOUT ME – GloRilla feat. Sexyy Red

Artista pop dell'anno

Alex Warren

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Canzone pop dell'anno

Golden – HUNTR/X (EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI)

Manchild – Sabrina Carpenter

Ordinary – Alex Warren

Pink Pony Club – Chappell Roan

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Miglior artista emergente (pop)

Alex Warren

Jessie Murph

Myles Smith

Ravyn Lenae

sombr

Canzone country dell'anno

After All The Bars Are Closed – Thomas Rhett

Good News – Shaboozey

Liar – Jelly Roll

Love Somebody – Morgan Wallen

Whiskey Drink – Jason Aldean

Artista country dell'anno

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen

Canzone hip hop dell'anno

Luther – Kendrick Lamar & SZA

NOKIA – Drake

Outside – Cardi B

The Largest – BigXthaPlug

WHATCHU KNO ABOUT ME – GloRilla feat. Sexyy Red

Artista hip hop dell'anno

Cardi B

GloRilla

Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, The Creator

Artista R&B dell'anno

Chris Brown

Kehlani

Leon Thomas

Mariah the Scientist

SZA

Artista alternative dell'anno

Cage the Elephant

Green Day

Linkin Park

Sublime

Twenty One Pilots

Artista latin pop/urban dell'anno

Bad Bunny

Feid

J Balvin

Karol G

Shakira