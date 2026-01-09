MusicaTaylor Swift in vetta all'«iHeartRadio Music Awards 2026», ecco chi c'è subito dietro
9.1.2026 - 13:00
Con nove candidature, la star di Nashville guida la corsa alla kermesse musicale. La cerimonia andrà in onda in diretta su Fox il 26 marzo dal Dolby Theatre di Los Angeles.
Taylor Swift è ancora una volta al centro della scena. Gli iHeartRadio Music Awards hanno svelato l'elenco completo delle nomination per l'edizione 2026 e la popstar americana conquista il primato con nove candidature, confermando il suo peso dominante nell'industria musicale contemporanea.
Alle sue spalle avanzano compatte Sabrina Carpenter, Alex Warren e Bad Bunny, tutti a quota otto nomination. Un equilibrio che racconta un anno particolarmente competitivo, in cui pop, hip hop e sonorità latin si contendono l'attenzione del pubblico globale.
La cantautrice statunitense, che in carriera ha già conquistato 34 iHeartRadio Music Awards, è candidata nelle categorie di punta, a partire da Artista dell'anno.
In questa sezione si confronterà con Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Chris Brown, Benson Boone, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Jelly Roll, Morgan Wallen e Tate McRae: una rosa che restituisce la fotografia più attuale del pop mainstream.
Competizione più serrata nella categoria Canzone dell'anno
La competizione si fa ancora più serrata nella categoria Canzone dell'anno, dove Swift, Carpenter e Warren sono in gara rispettivamente con «The Fate of Ophelia», «Manchild» e «Ordinary». Gli stessi protagonisti tornano anche nella categoria Artista pop dell'anno, trasformando la sfida in un vero e proprio triangolo pop.
Intanto Bad Bunny rafforza la sua presenza nelle sezioni dedicate alla musica latina, con nomination che includono Canzone latin pop/urban dell'anno e Artista latin pop/urban dell'anno, confermandosi come uno dei riferimenti assoluti del mercato musicale di lingua spagnola.
Artisti e presentatori della serata verranno annunciati nelle prossime settimane. L'evento sarà trasmesso in diretta su Fox dal Dolby Theatre di Los Angeles il 26 marzo.