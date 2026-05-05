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Musica Il 10 luglio esce il nuovo album dei Rolling Stones

SDA

5.5.2026 - 18:18

Keith Richards, Ronnie Wood e Mick Jagger (da sinistra) non sono ancora stanchi di registrare nuove canzoni. (foto d'archivio)
Keith Richards, Ronnie Wood e Mick Jagger (da sinistra) non sono ancora stanchi di registrare nuove canzoni. (foto d'archivio)
Keystone

Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio: il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo «Foreign Tongues».

Keystone-SDA

05.05.2026, 18:18

05.05.2026, 18:20

Una raccolta di 14 brani che arriva a meno di tre anni di distanza da «Hackney Diamonds», il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.

«Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di 'Foreign Tongues'. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile», ha affermato il cantante Mick Jagger.

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