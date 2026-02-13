  1. Clienti privati
Nuovo amore Il bacio a Lugano tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sembra conferma il flirt

ai-scrape

13.2.2026 - 19:50

Le indiscrezioni su una possibile relazione tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, che nell'ultimo mese popolano le pagine di gossip, sembrano trovare conferma. Il pilota e la spagnola sono stati avvistati mentre si scambiavano dei gesti affettuosi a Lugano, dove lui vive.

Alessia Moneghini

13.02.2026, 19:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Le speculazioni su un flirt tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sembrano trovare una conferma.
  • I due sono stati immortalati sul lungolago di Lugano, in Ticino, dove il pilota vive, mentre si abbracciano e baciano.
  • Al momento non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale, ma l'ex  pilota di Moto GP pare aver chiuso definitivamente con Elodie.
Mostra di più

Le voci di un flirt tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone si fanno sempre più insistenti. Nonostante l'attrice continui a dichiararsi single, i paparazzi di «Diva e Donna» l'hanno sorpresa in atteggiamenti affettuosi con l'ex pilota di MotoGP, che ormai sembra aver chiuso la sua storia con Elodie.

Come scrive «Oggi», i due sono stati immortalati sul lungolago di Lugano, dove l'italiano vive, mentre si abbracciavano e baciavano. Il settimanale ha commentato: «Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone ormai fanno sul serio».

Di recente l'attrice era stata vista con il motociclista fuori da un resort di lusso in Franciacorta, ma aveva minimizzato l'accaduto, definendo Iannone «una persona sensibile, con valori simili ai miei».

«Hanno parlato tutti, io no.. Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: «Il tradimento di Raoul Bova? L'ho scoperto come voi»

«Hanno parlato tutti, io no.Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: «Il tradimento di Raoul Bova? L'ho scoperto come voi»

Nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale sulla fine della relazione tra il pilota e la cantante, sembra che entrambi stiano cercando di voltare pagina.

In particolare la spagnola che da mesi affronta la difficile separazione da Raoul Bova.

