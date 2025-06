Sebastian Stan

«The Apprentice» ha fatto incetta di premi ai Canadian Screen Awards, conquistando il titolo di miglior film e riconoscendo Sebastian Stan come miglior attore protagonista.

Covermedia Covermedia

«The Apprentice», il film che racconta la giovinezza di Donald Trump, ha dominato la cerimonia dei Canadian Screen Awards, sfidando l'attuale panorama politico globale.

Diretta da Ali Abbasi, la pellicola ha vinto il premio come miglior film, con Sebastian Stan, l'attore rumeno-americano che interpreta il giovane Trump, insignito del titolo di miglior attore protagonista.

Durante la cerimonia di premiazione a Toronto, Daniel Bekerman, co-produttore di «The Apprentice», ha dichiarato: «Il nostro film mostra come il giovane Donald Trump abbia accumulato ricchezza e potere trovando un edificio fatiscente e mettendo il suo nome sopra come presidente. Vedremo come andrà a finire».

Bekerman ha inoltre sottolineato come «The Apprentice» abbia ricevuto nomination ai Golden Globe e agli Oscar, aggiungendo: «Dovete venire in Canada se cercate del coraggio in questa industria».

La politica ha giocato un ruolo centrale anche durante il premio, quando l'attivista indigena Molly Wickham è salita sul palco con i suoi colleghi registi di «Yintah», vincitore del premio come miglior documentario.

«Yintah» racconta la lotta decennale per proteggere le terre indigene dalle compagnie petrolifere. Wickham ha dichiarato, alzando il pugno in segno di protesta: «La lotta continua, non ci arrenderemo mai. La nostra sovranità è legata alla nostra libertà collettiva. Terra indietro. Palestina libera».