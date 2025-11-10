Il biopic su Michael Jackson uscirà nell'aprile del 2026.

Oltre 116 milioni di visualizzazioni in ventiquattr'ore per il primo sguardo a «Michael», il film che racconterà la vita del Re del Pop. A interpretarlo è il nipote Jaafar Jackson, mentre Colman Domingo vestirà i panni del padre Joe.

Il primo trailer di «Michael», il biopic dedicato a Michael Jackson, ha frantumato ogni record diventando l'anteprima più vista nella storia dei film musicali.

In sole ventiquattr'ore, il video ha totalizzato oltre 116,2 milioni di visualizzazioni globali, secondo i dati diffusi da «WaveMetrix» e riportati da «The Hollywood Reporter», conquistando anche il titolo di trailer più visto di sempre per la casa di distribuzione Lionsgate.

Un cast pieno di nomi importanti

Il film, in uscita il 24 aprile 2026, vedrà Jaafar Jackson, nipote reale dell'artista, nei panni dello zio più famoso del mondo. Al suo fianco, Colman Domingo, candidato all'Oscar, interpreterà il severo patriarca Joe Jackson. Un cast stellare completa la pellicola: Miles Teller sarà l'avvocato John Branca, Kat Graham vestirà i panni di Diana Ross, Nia Long interpreterà Katherine Jackson, Laura Harrier sarà Suzanne de Passe, Kendrick Sampson darà volto a Quincy Jones e Juliano Krue Valdi sarà il giovane Michael.

Diretto con l'obiettivo di raccontare luci e ombre di una leggenda senza tempo, «Michael» promette di essere più di un semplice biopic: un viaggio nella genialità, nel tormento e nell'eredità artistica di colui che ha cambiato per sempre la musica pop.

Potrebbero esserci due parti

Già a maggio si era vociferato che la produzione potesse trasformarsi in un progetto diviso in due parti. Le indiscrezioni sono tornate con forza dopo l'uscita del trailer, ma nulla è ancora ufficiale.

Durante una recente call con gli analisti, Adam Fogelson, presidente della Lionsgate Motion Picture Group, ha però lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola: «Non siamo ancora pronti a confermare un secondo film, ma il team creativo sta lavorando per poter offrire presto «altro Michael» dopo l'uscita del primo».

Un'affermazione che alimenta l'attesa per quello che si preannuncia come uno dei biopic più attesi e discussi del decennio.