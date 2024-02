Immagine d'archivio. KEYSTONE/Dominic Lipinski /Pool Photo via AP, File

Non appena è stato annunciato che re Carlo è malato di cancro, il principe Harry si è recato a Londra. Non ha però visto William, per ora. La malattia del padre può riunire due figli che si sono allontanati? La terapeuta familiare Katrin Lukas analizza per blue News la situazione.

Signora Lukas, non appena è stato annunciato che re Carlo aveva il cancro, il principe Harry si è recato a Londra per essere al suo fianco. Qual è stato il suo primo pensiero quando l'ha saputo?

Quando mi si pone questa domanda, mi viene subito in mente che situazioni così estreme richiedono molto a noi esseri umani, che siamo capaci di azioni inaspettate e che siamo anche messi alla prova. Quando si tratta di morte, di dire addio e di prendere coscienza di certi limiti, si può decidere di lasciar perdere le vecchie faide e di concentrarsi sull'essenziale, sapendo che questa è l'ultima possibilità.

Nonostante la pubblicazione della sua controversa biografia «Spare» un anno fa, Harry ha ripetutamente sottolineato nelle interviste che il suo più grande desiderio è una riconciliazione con suo padre Carlo e suo fratello William. È possibile che questo accada ora?

Anche se c'è il desiderio, la realtà può essere diversa. La volontà che gli altri facciano qualcosa porta sempre rischi di delusione.

Un approccio conciliante da parte di Harry potrebbe essere quello di dire: «Ok, le cose stanno così e ci sono delle ragioni per questo. Cosa posso fare nella situazione attuale per dare a mio padre il sostegno che merita e per parlare con mio fratello?».

Quello che fanno gli altri, anche se sono membri molto stretti della famiglia, in definitiva non dipende da lui.

Secondo le ultime notizie diffuse dai media, il principe William non avrebbe voluto incontrare il fratello minore. Cosa ne pensa di questo comportamento?

Ci sono sempre buone ragioni per cui una persona si comporta in un modo o in un altro. Harry potrebbe chiedersi: quali motivazioni potrebbe avere suo fratello? La più ovvia è probabilmente che non vuole essere criticato.

Alcuni esperti reali sperano già nella fine della disputa all'interno della famiglia reale. Anche lei?

A dire il vero, di solito trovo i conflitti in certi contesti produttivi. E le dispute all'interno della famiglia reale britannica sono un approccio pubblico a questi conflitti per tutti noi. Sarà quindi interessante vedere cosa succederà ora e cosa decideranno di fare le parti coinvolte.

Se una controversia porta a una spaccatura di lunga data all'interno di una famiglia, può diventare un peso per tutte le persone coinvolte. Avete mai sperimentato come una malattia possa ottenere ciò che anni di dialogo non hanno potuto raggiungere prima?

Ho sperimentato entrambe le cose. Ci sono persone che immediatamente danno meno importanza ai conflitti personali e ne danno di più al sostegno o all'addio a una persona cara. Ho anche visto persone che non riescono a farlo e mantengono profonde spaccature.

Soprattutto nella struttura familiare, dove le aspettative di armonia, soddisfazione dei bisogni e sostegno reciproco sono elevate, la delusione e il dolore possono essere grandi, proprio come in una relazione di coppia.

Se le persone coinvolte iniziano a riconoscere il proprio ruolo nel conflitto, a identificare le aspettative e le delusioni e ad assumersene la responsabilità, allora può essere possibile superare un'offesa personale o non percepirla più come tale.

In sostanza, quale consiglio darebbe ora alla famiglia Windsor in relazione alle loro controversie familiari?

In genere non do consigli. Ogni costellazione familiare è così unica che non esiste un manuale. Ciò che può essere certamente utile per l'individuo in questa situazione è prendersi un po' di tempo e di calma per rendersi conto dei propri valori e delle proprie priorità personali.

In ogni famiglia ci sono conflitti che persistono nonostante tutti i tentativi di risolverli. Qual è il modo migliore per affrontarli: continuare a scavarci dentro o ignorarli?

Per alcune cose non c'è una soluzione che vada bene per tutti, i punti di vista e le esigenze sono spesso troppo diversi. E questo va bene e accade in ogni relazione e in ogni famiglia. A mio avviso, non ha senso rimuginare continuamente. È più utile fare un punto della situazione. Ma questo vorrebbe dire accettare e lasciare le cose in pace e non ignorarle.

Una famiglia che sa gestire i conflitti può affrontare bene la realtà delle differenze e della loro immutabilità. Le diversità possono essere accettate e persino considerate preziose. Le famiglie o le coppie che percepiscono le differenze come una minaccia, quasi certamente si svaluteranno a vicenda e le riproporranno o le ignoreranno in modo ostile.