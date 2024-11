Il cantante Chris Martin cade durante un concerto 04.11.2024

Qualche settimana fa la pop star americana Olivia Rodrigo era caduta durante un'esibizione a Melbourne, questo fine settimana è stato il turno del leader dei Coldplay Chris Martin.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Il cantante dei Coldplay Chris Martin è caduto in una botola presente sul palco durante un concerto a Melbourne, ma è stato fortunatamente «salvato» da un addetto ai lavori.

Nonostante l'incidente, il concerto è potuto continuare e la band riprenderà il suo tour con una data a Sydney mercoledì prossimo.

Un incidente simile si era verificato di recente alla cantante statunitense Olivia Rodrigo, anch'essa caduta in un'apertura di un palco a Melbourne. Mostra di più

Shock per i fan dei Coldplay a Melbourne: domenica sera il frontman Chris Martin è caduto in una botola presente sul palco durante un concerto nella metropoli australiana. I video che circolano su Internet mostrano il 47enne camminare all'indietro mentre annunciava la prossima canzone, la hit «Everglow», per poi cadere improvvisamente in un buco - una sorta di botola.

Per il sollievo dei fan, tuttavia, Martin è stato afferrato da un addetto ai lavori, impedendo una caduta rovinosa. Quando si è rialzato, il cantante ha reagito con humour: «Questo non era previsto. Grazie per avermi preso al volo».

In seguito, al Marvel Stadium, il gruppo rock-pop britannico ha continuato il concerto, l'ultimo di quattro organizzati a Melbourne.

Da mercoledì i Coldplay suoneranno a Sydney prima di recarsi in Nuova Zelanda. Il tour mondiale si concluderà il prossimo settembre con numerosi concerti a Wembley, Londra.

La caduta simile di Olivia Rodrigo

Solo poche settimane fa, anche la cantante statunitense Olivia Rodrigo era caduta in un'apertura su un palco di Melbourne. Durante il suo spettacolo, la cantante aveva attraversato di corsa il palco, scomparendo improvvisamente.

«Oh mio Dio! È stato divertente. Sto bene», aveva commentato ridendo, una volta risalita sul palcoscenico, la pop star californiana.