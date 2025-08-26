  1. Clienti privati
Concerti cancellati Il cantante dei The Kolors ha il Covid: «Durante la pandemia ho avuto paura di morire»

ai-scrape

26.8.2025 - 08:38

Stash, il frontman del gruppo italiano The Kolors (foto d'archivio).
Stash, il frontman del gruppo italiano The Kolors (foto d'archivio).
KEYSTONE

Stash, il frontman dei The Kolors, ha condiviso su Instagram di aver contratto il Covid, ragione per cui sono stati cancellati alcuni concerti del tour. Il cantante ha raccontato inoltre della paura di morire vissuta durante la pandemia e dell'importanza di proteggere gli altri.

Alessia Moneghini

26.08.2025, 08:38

26.08.2025, 09:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Stash ha condiviso su Instagram di essere a letto col Covid.
  • Per questa ragione alcune date del tour dei The Kolors sono state cancellate.
  • Il cantante ha descritto la malattia come «brutta e frustrante» e ha confessato che durante la pandemia ha «avuto una paura fottuta di morire».
Mostra di più

Stash, il cantante dei The Kolors, ha recentemente condiviso sui social media di essersi ammalato di Covid.

Come riporta l'ANSA, attraverso le storie su Instagram, ha raccontato di essere risultato positivo al virus, mostrando il tampone e descrivendo la perdita di sapori e odori come un'esperienza estremamente fastidiosa.

«La sensazione è brutta e frustrante», ha detto, riferendosi alle migliaia di fan che attendevano i concerti della band. Gli organizzatori stanno lavorando per riprogrammare le date.

«Ho avuto una paura fottuta di morire»

Durante la pandemia, il cantante ha vissuto momenti di grande paura, essendo stato ricoverato in ospedale con una polmonite bilaterale e necessitando di ossigeno. «Ho avuto una paura fottuta di morire», ha confessato.

Sebbene oggi ci siano più strumenti per combattere il virus, il napoletano sottolinea l'importanza di proteggere gli altri, specialmente le persone più vulnerabili: «Se sono positivo a un tampone, non posso fare a meno di proteggermi».

L'artista ha anche riflettuto su come la percezione del Covid sia cambiata, ma per lui il ricordo di quei momenti difficili rimane vivido. «Quando vedo un tampone, penso al saturimetro», ha detto, riconoscendo che il virus di oggi è meno potente, ma il suo approccio è guidato dal rispetto e dalla prudenza.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

