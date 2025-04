«Penso di lavorare meglio sul palco quando il mio corpo e la mia mente sono un tutt'uno»: Marc Sway a blue News. Jonathan Heyer

Marc Sway si è esibito sul palco per la prima volta all'età di quattro anni e il 21 febbraio è uscito il suo ultimo album «Roots». blue News ha conversato con il musicista, chiacchierando della sua carriera, sulla sua grande sensibilità e su quanto sia importante per lui il sostegno della sua famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te Marc Sway ha pubblicato di recente il suo nuovo album intitolato «Roots». Si tratta del suo settimo disco da solista.

Il 45enne è un punto fermo della scena musicale svizzera da oltre 20 anni.

All'inizio della sua carriera, Sway sperava di «spaccare il mondo» con la sua musica. Ma poi è intervenuto l'amore ed è diventato padre di due figlie.

«Quando siamo diventati genitori, io e mia moglie abbiamo capito che volevamo proteggere i nostri figli, la cosa più preziosa della nostra vita», ha dichiarato Sway in un'intervista a blue News. Mostra di più

Marc Sway, nei prossimi 45 minuti le farò quante più domande possibili. La prego di rispondere nel modo più breve e veloce possibile. Se non le piace una domanda, può anche chiedere di andare avanti.

Sì... continua (ride).

Musica o soldi?

Musica.

Accappatoio o grembiule da cucina?

Immagini se Udo Jürgens (cantante austro-elvetico celebre al Nord delle Alpi ndt.) avesse indossato un grembiule durante i suoi famosi bis e quindi: sicuramente un accappatoio.

Giovane Élber o Ronaldo?

Giovane Élber è un amico di famiglia da molti anni e un modello per me.

La sua voce è per lei quello che i piedi di Élber erano per il calciatore: una grande felicità, il dono con cui può esprimere la sua arte. È così?

È esattamente così.

Perché canta?

È il modo più rapido e preciso per esprimermi.

Come si prende cura della sua voce?

Troppo poco.

A quanto è assicurata la sua voce?

Troppo poco.

La pianista francese Hélène Grimaud dice che durante i concerti particolarmente riusciti si mette da parte e si osserva. Succede anche a lei?

È successo anche a me. Ma non lo consiglio. Mentre mi guardavo, ho notato i miei presunti errori più del solito. Di conseguenza, inizio a sentirmi come se non fossi veramente me stesso. Credo di lavorare meglio sul palco quando il mio corpo e la mia mente sono un tutt'uno.

Quanto è importante per lei l'applauso della gente?

Posso vivere senza applausi, ma non sul palco.

Come cantante ha fatto notizia sui media per la prima volta nel 2003: se lo ricorda?

La rivista tedesca per ragazzi «Bravo» titolava «Il dolce nuovo arrivato dalla Svizzera».

Cosa ha pensato quando ha letto il titolo?

La stampa non mente sempre (ride).

L'articolo di «Bravo» diceva: «Marc è uno svizzero con radici brasiliane. Il nuovo arrivato erotico è dolce come il cioccolato svizzero e focoso come il sole brasiliano».

Mi piacerebbe leggere un titolo simile sopra la nostra intervista (ride).

E dopo?

All'epoca pensavo: «Wow, ora spaccherò il mondo». Perché, da giovani, cosa c'è di meglio che provare un meraviglioso mix di megalomania e ingenuità?

È passato quasi un quarto di secolo dal testo di «Bravo», ma...

... non mi piace il modo in cui lo sottolinea. Vorrei che questa domanda fosse cancellata (ride)...

... non avete ancora conquistato la Germania, almeno non musicalmente.

Questo ha molto a che fare con il fatto che io e mia moglie abbiamo messo su famiglia. Non volevo essere un padre che non sta quasi mai a casa. Probabilmente è anche il motivo principale per cui non ho conquistato musicalmente la Germania, o almeno non ancora.

In quanto tempo ha conquistato il cuore di sua moglie Severine, 28 anni fa?

All'inizio della nostra relazione, entrambi avevamo la sensazione di stare insieme solo provvisoriamente, quindi era più una collaborazione a breve termine.

Quindi non è stato amore a prima vista?

Direi che c'è stato un lento avvicinamento e a un certo punto ci siamo resi conto che la cosa era molto più seria di quanto pensassimo inizialmente. Ma dopo quasi 30 anni di vita insieme, ora posso dire che facciamo sul serio.

Il suo nuovo album «Roots» contiene la canzone «Best», che ha dedicato a sua moglie. Qual è il segreto della vostra relazione duratura?

Il miglior consiglio per una relazione duratura è quando entrambi i partner possono essere felici da soli.

Il suo nuovo disco contiene anche il duetto «Don't you» con sua figlia maggiore Naomi. In «Schweizer Familie», lei ha detto a proposito di questa canzone: «D'altra parte, stiamo aprendo una porta della mia vita privata che volevo tenere chiusa il più a lungo possibile per il mio bene».

Sono stato un personaggio pubblico per molti anni e so che questo può portare molte luci, ma anche ombre. Quando siamo diventati genitori, io e mia moglie abbiamo capito che volevamo proteggere i nostri figli, la cosa più preziosa della nostra vita.

Con il passare degli anni, però, mi sono reso conto che arriva un momento in cui come genitore devi lasciarti andare e non ostacolare i tuoi figli. Ma lo ammetto: il giorno in cui Naomi ha detto che le sarebbe piaciuto cantare sul palco con me, sono rimasto piuttosto scioccato.

Com'è andata la vostra prima esibizione insieme?

Ero molto più nervoso di Naomi prima del nostro primo duetto. Lei, invece, era totalmente composta, come se non avesse mai fatto altro.

È proprio vero che l'animale da palcoscenico Marc Sway è in realtà una persona molto sensibile e spesso non ama le persone?

È vero. A un certo punto ho dovuto rendermi conto che spesso ricevo più di altre persone. Questo mi dà energia, ma spesso mi priva pure di molta energia. Per questo è ancora più importante per me avere un luogo privato dove trovare pace e tranquillità e organizzare i miei pensieri. Allo stesso tempo, il mio alto livello di sensibilità durante una performance mi aiuta a percepire meglio l'umore della sala.

Non vorrei offenderla con la prossima domanda, ma una collega della redazione di blue News mi ha detto di recente: «Credo che Marc Sway soffra di depressione».

Prima di tutto, vorrei dire alla sua collega: penso che il suo comportamento sia pericoloso. Non è giusto dare un giudizio su una persona in questo modo e certamente non se non la si conosce personalmente. Altrimenti si corre il rischio di diventare psicologi da quattro soldi.

Lo dico anche perché ho intorno a me persone maniaco-depressive. Io, invece, sono una persona molto sensibile e da quando me ne sono accorto sono estremamente attento a questo aspetto. Ma ho anche una vita ben controllata perché vado regolarmente in psicoterapia.

Immagino che sia piuttosto complicato quando si è in tournée e non si vuole vedere gente...

Nel corso della mia carriera ho imparato a gestirlo sempre meglio. Oggi non vado quasi mai oltre i miei limiti.

E se succede...

... vado nel bosco da solo e faccio una lunga passeggiata.

Per Marc Sway, la vita senza musica sarebbe...

... meno bella, meno colorata.

Lei è considerato il re degli eventi aziendali.

Come musicista, non si può essere sempre in tournée nella piccola Svizzera. Il numero di sale da concerto è limitato. Ma io sono un musicista che ama fare concerti, quindi gli eventi aziendali mi offrono ulteriori opportunità di esibirmi, che sono felice di sfruttare, anche perché sono redditizi.

Quanti soldi dovrei mettere da parte se volessi ingaggiarla come artista per il mio 60° compleanno?

Perché si tratta di lei, un po' meno di altre persone. Ma attenzione, il prezzo potrebbe salire ancora, a seconda delle domande che mi farà adesso (ride).

Cosa si dice delle voci secondo cui la prossima estate farà qualche apparizione al Circo Knie, proprio come ha fatto Pegasus l'anno scorso?

È assolutamente vero, anche se non ho ancora sentito nulla di questa voce.

Ha anche pubblicato un album intitolato «Soul-Circus» qualche anno fa. Forse dovrebbe fare una telefonata alla famiglia Knie?

Sa una cosa: mangio regolarmente al ristorante Himmapan di Franco Knie a Rapperswil-Jona perché penso che sia il miglior ristorante thailandese della Svizzera. Ma mi dispiace deluderla: lì ho già visto elefanti e cammelli, ma non abbiamo ancora discusso di un possibile fidanzamento con Knie.

Ciò che è vero è che Noah Veraguth dei Pegasus ha contribuito con due canzoni al suo nuovo album. Loco Escrito ha fatto lo stesso con il suo vero nome Nicolas Herzig. E ha anche cantato in duetto con Stephanie Heinzmann. Il suo nuovo album combina molta musica svizzera. Come mai?

All'inizio della mia carriera ho trascorso un lungo periodo in Svezia. Lì ho visto che molti artisti svedesi lavorano insieme durante le cosiddette sessioni di songwriting. Così ci si aiuta a vicenda. Ho pensato che fosse estremamente bello.

Poco dopo ho provato anch'io e ho registrato la canzone «Wa du bisch» insieme a Sina. Sono fermamente convinto che lavorare insieme in questo modo renda le canzoni ancora migliori.

Quando è stata l'ultima volta che le sono scese le lacrime?

Per anni non sono riuscito a piangere. Oggi, per fortuna, è diverso. Direi addirittura che ho scoperto la bellezza del pianto.

Nel programma televisivo «Sing meinen Song» su 3+ nel 2024, lei...

... posso intervenire brevemente su questo punto: abbiamo pianto ogni sera durante quel programma televisivo. Negli anni precedenti ero sempre infastidito perché gli artisti piangevano sempre. Ricordo di aver detto a Nik Hartmann, l'ex produttore: «Questo pianto continuo mi dà sui nervi». E poi c'ero anch'io e anch'io piangevo in continuazione (ride).

Nel programma televisivo «Sing meinen Song» su 3+ nel 2024, lei ha reinterpretato la canzone «Du» di Nemo e l'ha dedicata a suo fratello Danny, morto nel 2019. Perché ha aperto questa porta allora?

Ho scritto prima il testo e poi ho riflettuto a lungo sull'opportunità di eseguire la canzone in TV, soprattutto perché inizialmente non riuscivo a eseguirla senza piangere.

Il testo parla del dolore dopo la morte di Danny e di come la speranza sia cresciuta nel mio dolore e si sia trasformata nella certezza che lui fosse ancora con noi. A un certo punto ho capito: è giusto condividere il proprio dolore con gli altri mentre si canta.

Danny è in realtà suo cugino. I suoi genitori lo hanno accolto all'età di tre anni, nel 1999, dopo che i suoi genitori e suo fratello erano morti di AIDS in Brasile in rapida successione.

L'argomento AIDS ha avuto un impatto su di me molto prima. Mia madre lavorava come insegnante di danza. Ho quindi conosciuto molti uomini gay fin dalla più tenera età.

Da bambino ho persino pensato a lungo che mio padre e mio nonno fossero gli unici uomini eterosessuali (ride). Amavo quell'epoca perché era così colorata e fiorita.

Ricordo ancora di essermi seduto con mia madre davanti all'Odeon di Zurigo, un pub che all'epoca era pieno di uomini gay, e di aver fatto su e giù con il mio triciclo. Ma poi è arrivato il virus dell'HIV e il mio mondo è crollato. All'epoca sono morte molte persone meravigliose della nostra famiglia.

In che modo la morte di Danny ha cambiato la sua visione della vita?

La morte di mio fratello è stata come lo scoppio di una diga e non ho avuto la possibilità di difendermi dal dolore.

Crede nel destino?

Sì, ci credo.

In un'intervista rilasciata a «Schaffhauser Nachrichten» lo scorso novembre, lei ha dichiarato di non credere in nessuna religione in particolare. In che cosa crede?

Il WD40 (un noto olio lubrificante, ndr) della mia fede è la spiritualità. Credo in qualcosa di più elevato e che le persone siano composte da corpo e anima. Cosa succede all'anima dopo la morte rimane un mistero.

Perché ancora una volta gli atei sono i più coraggiosi per lei?

Nella mia nuova canzone «When the Lights Go Out», chiedo cosa succede quando le luci si spengono per sempre? Un ateo crede che dopo di ciò la festa sia finita.

Ho un grande rispetto per le persone che riescono a sopportare questo. In altre parole, che a quel punto tutto dovrebbe essere davvero finito e non cercano rifugio nella religione.

Io, invece, sono convinto che sia molto più bello sapere che dopo la festa c'è un'altra stanza dove si può mangiare un croissant caldo, per esempio alle cinque del mattino.

Ha 45 anni quindi probabilmente è circa a metà della sua vita. Che effetto le fa questo?

Oggi so di essere una delle persone anziane più giovani.

Quando è stata l'ultima volta che invecchiare è stato davvero bello?

Invecchiare mi fa sentire particolarmente bene in situazioni che mi hanno sopraffatto quando ero giovane e senza esperienza. Se oggi rimango calmo in questi momenti, penso sempre: l'età sta dando un calcio in un modo davvero fantastico.

La morte la spaventa di più oggi rispetto a quando era più giovane?

Sì... No... Oh, credo che oggi la morte mi spaventi meno. Probabilmente anche perché ho già dovuto lasciare andare alcune persone.

Ha un testamento biologico?

Si.

Ha un mandato precauzionale?

Ho redatto anche quello.

E un testamento?

Sì, ma vuole comunque tenermi in vita per un po'?

Le mie domande la spaventano così tanto?

Un po' (ride).

L'industria musicale è cambiata molto negli ultimi anni a causa dei servizi di streaming. Le entrate derivanti da piattaforme come Spotify sono ancora esigue come cinque anni fa?

Sì.

Può dirci quanto ha guadagnato con la sua musica su Spotify l'anno scorso?

Ad essere sincero, non so quanto ho guadagnato da Spotify l'anno scorso. Ma posso dirle quanto viene pagato come artista se una sua canzone viene ascoltata un milione di volte su Spotify, cioè per almeno 20 secondi.

Sono curioso.

È una misera cifra di 4'000 franchi svizzeri.

E quanto guadagno genera su YouTube?

Le entrate sono leggermente superiori. Ma sappiate che prima o poi la musica rock e pop subirà la stessa sorte della musica classica: dovrà essere sostenuta da sussidi statali - almeno se la nostra società considera questo tipo di musica abbastanza valido.

Ho un suggerimento per lei: se a un certo punto non dovesse più guadagnare abbastanza con la musica, potrebbe aprire un ristorante.

Mi piace cucinare, quindi non credo che me la caverei male. Come musicista, sono anche un oste sul palco.

Nel suo nuovo album sta già facendo un primo passo verso la gastronomia: il libretto contiene alcune ricette di Elif Oskan e Markus Stöckle, la coppia di famosi chef di Zurigo.

Questo soprattutto perché preferisco mangiare che cucinare.

Chi è più spesso ai fornelli a casa: lei o sua moglie?

Probabilmente preferisco cucinare io, ma più spesso mia moglie.

Chi cucina meglio?

Dovrebbe chiederlo alle nostre due figlie. Ma tra me e lei, credo che direbbero che cucino meglio io (ride).

Stiamo lentamente arrivando alla fine...

... No, che peccato.

Anche a me dispiace, ma quasi tutto arriva alla fine. Veniamo quindi al test di autovalutazione: giudichi il suo talento da zero punti, nessun talento, a dieci punti, massimo talento. Cominciamo con il giardinaggio?

Tre punti. So di non essere in grado di farlo, quindi lascio volentieri il compito a chi lo sa fare meglio.

Fotografo?

Sei punti.

Amante?

Lo chiedete alla persona sbagliata. Ma spero, per il bene di mia moglie, di ottenere più di cinque punti (ride).

