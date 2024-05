Il cantante olandese scatena un putiferio all'Eurovision Song Contest

Joost Klein è stato sospeso: potrà esibirsi alla finale di sabato? KEYSTONE

Potrà esibirsi oppure no? Joost Klein, il cantante olandese, è stato escluso dalle prove dell'Eurovision Song Contest (ESC). La sua partecipazione alla finale di sabato è in forte dubbio. Ecco cosa ha combinato.

Sven Ziegler

Malmö è in subbuglio dopo che il cantante olandese Joost Klein è stato escluso da ulteriori prove all'Eurovision Song Contest (ESC). Il 26enne è infatti stato temporaneamente bandito dal palco a causa di un «incidente».

Ci sarebbe infatti stato, secondo informazioni non confermate, un alterco fisico dietro le quinte tra Klein e un fotografo o un membro dello staff di produzione. L'Unione Europea di Radiodiffusione (UER) sta indagando, ma per ora non è chiaro cosa sia effettivamente successo.

Klein, già noto per il suo comportamento sopra le righe, aveva già rifiutato interviste e si era comportato in modo poco professionale nei confronti dei dipendenti. Secondo la «Bild», è considerato problematico all'interno dell'ESC.

Conosciuto anche in Svizzera

Nel corso di una conferenza stampa, ha anche attirato l'attenzione con commenti non richiesti e frasi ad alta voce. Secondo il quotidiano svedese «Aftonbladet», avrebbe anche rifiutato di lavorare con la cantante israeliana Eden Golan, cosa che è stata interpretata come un segnale antisemita. Pare che abbia rifiutato una foto congiunta.

Come scrive il «Blick», Klein non è estraneo alla Svizzera. Il giovane ha infatti iniziato la sua carriera nel Paese, dove nel 2019 ha fatto da apripista ai concerti del rapper statunitense Yung Gravy. Ma la svolta per lui è arrivata con una cover virale di una canzone di Otto Waalkes, che ha raggiunto il primo posto su Spotify.

Joost Klein alla conferenza stampa di due giorni fa: qual è il prossimo passo dell'olandese? KEYSTONE

La sua canzone all'ESC «Europapa» è un inno all'Europa e ai suoi genitori, entrambi morti in giovane età. Klein ha spiegato in un'intervista: «È una specie di lettera a mio padre».

Resta comunque da vedere se si esibirà questa sera nella finale del concorso canoro internazionale.