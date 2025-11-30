Mentre la vittoria della candidata messicana Fátima Bosch viene celebrata sulle prime pagine del suo Paese, il concorso di Miss Universo è sempre più criticato. KEYSTONE

A una settimana dall'incoronazione della nuova Miss Universo 2025, Fátima Bosch, rimane ben poco del fascino del concorso. Dimissioni, accuse di manipolazione e un mandato di arresto hanno gettato l'organizzazione in una crisi.

È stato emesso un mandato di arresto per frode contro il co-proprietario Jakapong Jakrajutatip, mentre il presidente Raúl Rocha è indagato per criminalità organizzata.

Diverse concorrenti denunciano condizioni precarie, trattamenti ingiusti e favoritismi sistematici.

Miss Estonia e Miss Costa d'Avorio hanno addirittura restituito i loro titoli. Mostra di più

È passata una settimana da quando Fátima Bosch è stata incoronata nuova Miss Universo in Thailandia. Ma non appena la corona si è posata sul suo capo, il suo trionfo è stato inghiottito da una lunga ombra di polemiche.

Il concorso di bellezza è diventato il palcoscenico di un dramma in cui gli scandali si sono susseguiti.

Prima c'è stata la presentatrice di Miss Universo, che ha definito la vincitrice «stupida» davanti alle telecamere. Anche due giudici si sono dimessi poco prima della finale.

Uno di loro ha dichiarato che il concorso era truccato e che le finaliste erano già state decise. E Miss Giamaica è caduta così gravemente durante un'eliminatoria che è stata portata in ospedale.

Un mandato d'arresto

Ancora oggi, circa una settimana dopo l'elezione della reginetta, le polemiche continuano. Mercoledì è stato emesso un mandato di arresto per Jakapong «Anne» Jakrajutatip, una dei comproprietari di Miss Universo.

Come riporta «The Independent», la donna era già stata arrestata nel 2023 per frode e rilasciata su cauzione, ma martedì non si è presentata in tribunale.

Jakrajutatip avrebbe cercato di convincere un chirurgo plastico a investire nella sua azienda. Ma avrebbe saputo che non sarebbe stata in grado di effettuare il rimborso concordato in tempo.

Secondo il quotidiano britannico, Jakrajutatip ha rassegnato le dimissioni dall'azienda a giugno. Attualmente non si sa dove si trovi e non ha partecipato al concorso di Miss Universo a Bangkok. È però ancora la maggiore azionista dell'organizzazione.

«La verità verrà fuori un giorno»

Diverse candidate hanno poi commentato il concorso su Instagram. Miss Portogallo ha scritto che «non si sente più rappresentata dai principi che l'organizzazione di Miss Universo ha scelto». Miss Ecuador ha detto in un video che «non tutte hanno avuto le stesse possibilità» e che la verità verrà fuori un giorno.

Miss Haiti ha dichiarato alla rivista americana «People» che lei e le altre candidate hanno «passato l'inferno» durante il concorso. Ha raccontato, ad esempio, che molte delle concorrenti hanno avuto sintomi influenzali o intossicazioni alimentari e che alcune sono dovute andare in ospedale. Ma la direzione non si è presa cura di loro.

Dopo le dimissioni dei giudici, Sapini e altre hanno pensato di abbandonare il concorso. «Ho dato tanto per questo concorso e ora tutto sta andando a rotoli», ha dichiarato alla rivista.

Miss Haiti Melissa Queenie Sapini durante il concorso di Miss Universo a Bangkok - in seguito ha dichiarato di aver «passato l'inferno». Keystone

Un vero incubo o una campagna mediatica?

Con «Parade» ha scelto parole ancora più chiare e ha parlato di un «incubo». «C'era qualcosa di fondamentalmente sbagliato dietro le quinte. Lo sentivamo. Lo abbiamo visto. L'abbiamo vissuto», ha continuato.

Le sue accuse: «Un sistema di votazione manipolato. Giudici che hanno rapporti personali con le partecipanti. Evidenti favoritismi nei confronti di alcune concorrenti a causa del loro colore della pelle».

Miss Irlanda ha parlato anche con la rivista «People». Ha descritto il suo soggiorno in Thailandia come «un'esperienza di apprendimento». Ritiene che l'organizzazione abbia messo in risalto gli scandali durante il concorso per attirare l'attenzione sullo show.

«Nel complesso, si è trattato solo di una campagna mediatica», ha dichiarato. Non vuole più partecipare a un concorso in futuro.

Alcune candidate hanno persino rinunciato al titolo

Alcune candidate si sono spinte oltre. Miss Estonia ha addirittura rinunciato al titolo: «I miei valori e la mia etica lavorativa non si allineano con quelli della Direzione Nazionale», ha scritto su Instagram.

«Sono impegnata nell'emancipazione e nell'uguaglianza delle donne e continuerò questo lavoro in modo indipendente e senza alcun legame con Miss Universo Estonia».

La sua organizzazione ha dichiarato a «People» che non ci sono stati conflitti personali, ma che Miss Estonia ha fatto dichiarazioni pubbliche inappropriate.

Il giorno dopo anche Miss Costa d'Avorio si è dimessa. «Devo rimanere fedele ai miei valori: rispetto, dignità, eccellenza e pari opportunità sono i pilastri più forti che mi guidano», ha scritto su Instagram.

Si ritirerà inoltre da «qualsiasi associazione futura con il Comitato di Miss Universo». Non è chiaro se le due dimissioni siano specificamente legate alle accuse mosse.

Il presidente di Miss Universo vuole vendere le sue azioni

Anche gli altri proprietari di Miss Universo ne sono consapevoli: in un'intervista, l'imprenditore messicano e presidente del concorso, Raúl Rocha, ha dichiarato di voler vendere le sue quote dell'organizzazione. «Sono semplicemente stufo. Sono stufo di tutta questa discussione. Non ho intenzione di partecipare a una cosa del genere», ha spiegato.

Mercoledì, il ministero pubblico messicano ha annunciato che Rocha è indagato per presunto traffico di droga e di armi, oltre che per furto di carburante. Si sostiene inoltre che abbia avuto rapporti d'affari con il padre della vincitrice.

L'organizzazione è stata finora reticente nel commentare tutte le accuse. In una dichiarazione sul quelle di manipolazione da parte del giudice dimissionario, l'organizzazione ha scritto: «Tutte le valutazioni del concorso sono effettuate in conformità con i protocolli stabiliti, trasparenti e monitorati».

In definitiva, ciò che resta del concorso di Miss Universo di quest'anno non è tanto uno scintillio glamour quanto un'immagine abbagliante di decadenza.