Uno dei più importanti collaboratori di Harry e Meghan, il capo dello staff Josh Kettler, ha lasciato il suo incarico dopo soli tre mesi dall'assunzione.

Immagine d'illustrazione. KEYSTONE/DPA/Rolf Vennenbernd

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Uno dei più importanti collaboratori di Harry e Meghan, il capo dello staff Josh Kettler, ha lasciato il suo incarico dopo soli tre mesi dall'assunzione.

Kettler, esperto di pubbliche relazioni, era stato una figura centrale nella loro visita in Nigeria dello scorso maggio.

Secondo alcune fonti comunque Kettler era stato assunto solo «a titolo di prova» e la decisione di concludere la collaborazione è stata reciproca. Mostra di più

È quanto si legge sul Mail online, tabloid della destra britannica da sempre ostile alla coppia ma in questo caso ripreso anche da altre testate, secondo cui si tratta di un brutto colpo per i duchi di Sussex alla vigilia del loro viaggio in Colombia dove sono attesi dai vertici istituzionali del Paese sudamericano.

Kettler, esperto di pubbliche relazioni, era stato una figura centrale nella loro visita in Nigeria dello scorso maggio, dove erano stati accolti con tutti gli onori, come una coppia reale di fatto – nonostante lo storico strappo dai Windsor del 2020 e il successivo trasferimento negli Usa – e dove in particolare aveva fatto breccia Meghan, grazie anche alle radici familiari nigeriane degli avi di sua madre.

Una decisione reciproca?

Secondo alcune fonti comunque Kettler era stato assunto solo «a titolo di prova» e la decisione di concludere la collaborazione è stata reciproca.

Mentre alcuni giornali sottolineano come sia lungo l'elenco di collaboratori dei Sussex, impegnati nella loro attività di volontariato e in quella di business con la società di media Archewell, che si sono dimessi negli ultimi anni.

Fra le uscite più importanti dalla loro squadra ci sono state quella di Bennett Levine, manager della Archewell Productions, di Fara Taylor responsabile del marketing nella stessa società e di Rebecca Sananes, che aveva lasciato l'incarico 18 mesi dopo essere stata assunta per produrre il podcast di Meghan intitolato 'Archetypes'.

SDA