Il famoso bar «Central Perk» dell'iconica serie televisiva «Friends» aprirà una sede permanente a New York (foto d'archivio). KEYSTONE

Il celebre caffè «Central Perk» dell'iconica sitcom «Friends» avrà una sede stabile a Times Square, offrendo ai fan un'esperienza unica nel cuore di New York.

Hai fretta? blue News riassume per te Il celebre «Central Perk», ritrovo dell'iconica sitcom «Friends», aprirà una sede permanente a Times Square.

L'apertura è prevista per l'autunno di quest'anno e offrirà una versione moderna del famoso locale, dove il celebre divano arancione non potrà mancare.

Situato all'angolo nord-est tra la 7th Avenue e la 47th Street, il nuovo Central Perk è il secondo punto vendita stabile dopo quello di Boston. Mostra di più

I fan della celebre sitcom «Friends» potranno presto vivere un'esperienza unica nel cuore di New York, grazie all'apertura di una sede permanente del Central Perk a Times Square.

Come scrive «Sky TG24», dopo il successo di vari pop-up, il caffè che ha fatto da sfondo alle avventure di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe diventa una realtà stabile nella Grande Mela.

L'apertura del bar è prevista per l'autunno del 2025 e offrirà una versione moderna del famoso locale, con bevande artigianali e un menù ispirato alla serie, curato dallo chef Tom Colicchio.

I visitatori potranno acquistare miscele di caffè e merchandising esclusivo, mentre all'interno dell'attività sarà presente una riproduzione fedele del celebre divano arancione.

Un ritorno a casa

Situato all'angolo nord-est tra la 7th Avenue e la 47th Street, il nuovo Central Perk rappresenta il secondo punto vendita permanente dopo quello di Boston.

Peter van Roden di Warner Bros. Discovery ha sottolineato come l'apertura a Times Square sia un ritorno a casa, offrendo ai fan un'esperienza nostalgica e rinnovata nel cuore di Manhattan.

Paul Landino di CenPer Holdings ha evidenziato l'entusiasmo dei fan per il caffè, che ha guidato la progettazione del nuovo locale. Oltre alle classiche bevande, il menù includerà pasticcini, panini e insalate, con le sei miscele originali di caffè disponibili per l'acquisto.

Il Central Perk è stato un luogo iconico nella serie «Friends», situato a Greenwich Village e frequentato dai protagonisti per gran parte del loro tempo libero.

La nuova sede a New York celebra l'eredità della serie, continuando a unire generazioni di fan attraverso momenti di convivialità.

Il Central Perk in una scena della serie con Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc, rispettivamente nei panni di Chandler, Ross e Joey. IMAGO/Everett Collection