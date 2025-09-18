Situato all'angolo nord-est tra la 7th Avenue e la 47th Street, il nuovo Central Perk rappresenta il secondo punto vendita permanente dopo quello di Boston.
Peter van Roden di Warner Bros. Discovery ha sottolineato come l'apertura a Times Square sia un ritorno a casa, offrendo ai fan un'esperienza nostalgica e rinnovata nel cuore di Manhattan.
Paul Landino di CenPer Holdings ha evidenziato l'entusiasmo dei fan per il caffè, che ha guidato la progettazione del nuovo locale. Oltre alle classiche bevande, il menù includerà pasticcini, panini e insalate, con le sei miscele originali di caffè disponibili per l'acquisto.
Il Central Perk è stato un luogo iconico nella serie «Friends», situato a Greenwich Village e frequentato dai protagonisti per gran parte del loro tempo libero.
La nuova sede a New York celebra l'eredità della serie, continuando a unire generazioni di fan attraverso momenti di convivialità.
La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.