La rivelazione arriva nella nuova puntata di «The Kardashians», dove si scoprono dettagli inediti dell'asta milionaria legata al caso O.J. Simpson.

Kim Kardashian ha speso più di 74mila euro per aggiudicarsi una Bibbia appartenuta al padre, Robert Kardashian, durante una recente asta online. Una cifra importante che l'imprenditrice non immaginava fosse legata così direttamente alla memoria del padre.

A marzo, una copia personalizzata di The Living Bible, donata da Robert Kardashian a O.J. Simpson nei primi anni '90, era finita all'asta attirando 49 offerte. Il valore d'aggiudicazione era di circa 60.500 euro, ma la commissione d'asta del 22% spingeva il totale oltre i 74mila euro.

All'epoca, né l'entourage della famiglia Kardashian né i rappresentanti dell'eredità di Simpson avevano commentato la vendita. Ma nell'ultimo episodio di «The Kardashians», andato in onda giovedì, è stata Kim stessa a rivelare di essere la misteriosa acquirente.

«Non potrai crederci, e forse non ti importerà, ma un giorno capirai: per me è davvero speciale», dice la 43enne alla figlia Chicago, di sette anni, mentre apre la scatola con il prezioso cimelio. «Era del mio papà. Quando qualcuno va in cielo, la sua energia resta qui con noi».

Mostrando la Bibbia alla troupe, Kim sorride: «Quindi, se qualcuno si sta chiedendo chi ha vinto quell'asta di O.J. Simpson... potete scommetterci che sono stata io».

«È proprio la sua, con il suo nome inciso. Non lo sapevo!»

Sfogliando il volume, la star si rende conto che si tratta della Bibbia personale del padre, non semplicemente di un testo acquistato per Simpson. «Pensavo fosse una Bibbia che mio padre aveva comprato per O.J. e su cui aveva scritto. Invece è proprio la sua, con il suo nome inciso. Non lo sapevo».

Malcolm LaVergne, esecutore dell'eredità di Simpson, aveva precedentemente raccontato che Kim aveva offerto circa 14mila euro per acquistare l'oggetto prima dell'asta, ma la proposta era stata rifiutata perché il lotto era già sotto contratto.

In puntata, Kim spiega anche di aver usato un alias durante la vendita per evitare di far lievitare ulteriormente il prezzo.

La Bibbia contiene una dedica scritta a mano da Robert Kardashian, morto nel 2003 a 59 anni. Avvocato e amico intimo di O.J. Simpson, Kardashian lo aveva sostenuto nel processo in cui l'ex atleta venne assolto per gli omicidi di Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. Nel 1997, una giuria civile ritenne Simpson responsabile dei due omicidi.

Questa settimana, a distanza di trent'anni dai fatti, l'eredità di Simpson ha accettato di pagare oltre 53 milioni di euro alla famiglia Goldman. Simpson è morto nel 2024, a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro alla prostata.