Russell Brand al suo arrivo in tribunale a Londra. Keystone

Il comico e attore britannico Russell Brand è arrivato in tribunale nel centro di Londra per rispondere di cinque capi d'accusa per stupro e altri reati sessuali.

Keystone-SDA SDA

Brand, 49 anni, celebrità televisiva fattosi largo sulle scene sia nel Regno Unito sia negli Usa, era stato incriminato il mese scorso per due casi di violenza sessuale e varie presunte molestie ed abusi che risalirebbero al periodo compreso fra il 1999 e il 2005.

Non ha parlato mentre si faceva strada tra la folla di giornalisti e curiosi fuori dalla Westminster Magistrates' Court per la prima udienza del suo processo.

Le accuse sono il frutto di denunce avanzate da 4 donne, incontrate a suo tempo da Brand anche in ambienti di lavoro, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica condotta da Sunday Times e da Channel 4 nel 2023; inchiesta poi sfociata in un'indagine di polizia.

L'attore aveva negato le accuse nei suoi confronti in un video pubblicato su X in cui dichiarava: «Ero un tossicodipendente, un sesso-dipendente e un imbecille, ma non sono mai stato uno stupratore».

Celebrità sopra le righe

Popolare in veste di celebrità sopra le righe, fra il Regno e gli Stati Uniti, oltre che di playboy seriale (protagonista di un matrimonio durato nemmeno 2 anni con la popstar americana Katy Perry), Brand è conosciuto per aver sostenuto in passato posizioni di sinistra radicale, salvo sposare successivamente – su canali web personali inaugurati negli ultimi anni non senza un vasto seguito di follower – tesi definite complottistiche da vari giornali e commentatori.