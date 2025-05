Il compagno la tradisce con un'amica: ecco la machiavellica vendetta di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet si è vendicata con stile. Imago

La showgirl Samantha De Grenet ha svelato il suo elaborato piano di vendetta contro un'amica che l'ha tradita con il suo compagno. Un'azione che si è rivelata particolarmente costosa per la destinataria.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Samantha De Grenet ha scoperto il tradimento del compagno con una sua amica e ha deciso di vendicarsi in modo freddo e calcolato.

Fingendosi manager, ha orchestrato un finto evento in Germania per attirare l’amica, facendole sostenere spese inutili.

Il piano ha lasciato la donna ingannata e con un conto salato, lanciando un chiaro messaggio: con De Grenet non si scherza. Mostra di più

Samantha De Grenet, nota per il suo carattere deciso, ha raccontato un episodio di vendetta personale durante un'intervista con Caterina Balivo nel programma «La volta buona».

La showgirl, che non tollera i tradimenti, ha condiviso come ha affrontato la scoperta del tradimento del suo compagno con una sua cara amica durante una vacanza in Sardegna.

Invece di reagire impulsivamente, ha pianificato una vendetta meticolosa.

Il piano machiavellico

Dopo essere tornata a Milano, la donna ha messo in atto il suo piano. Fingendosi una manager di eventi, ha contattato l'amica traditrice attraverso una terza persona, proponendole di partecipare a un prestigioso evento in Germania.

Le ha promesso un compenso generoso e numerosi vantaggi, inclusi voli in prima classe.

Una volta arrivata in aeroporto, l'amica ha però scoperto che l'evento era inesistente e che avrebbe dovuto pagare di tasca propria tutte le spese sostenute. Per la serie, «la vendetta è un piatto che si serve freddo».

Questo ingegnoso stratagemma ha lasciato l'amica a mani vuote e con un conto salato da pagare, dimostrando che tradire De Grenet può avere conseguenze inaspettate.

Sebbene non sia stato rivelato il nome della persona coinvolta, è chiaro che si tratta di qualcuno del mondo dello spettacolo. La lezione è chiara: con Samantha, è meglio non giocare con i sentimenti.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.