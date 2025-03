Gene Hackman è stato trovato morto assieme alla moglie. Imago

Jesse Kesler, il custode che ha trovato i corpi di Gene Hackman e Betsy Arakawa, ha lanciato un appello urgente al 911, il numero statunitense per le emergenze, chiedendo aiuto immediato. Ecco i dettagli di cosa sarebbe successo.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Jesse Kesler, custode del complesso residenziale, ha scoperto i corpi senza vita di Gene Hackman e Betsy Arakawa e ha immediatamente contattato la polizia.

Ancora scosso, Kesler ha espresso il suo dolore in un'intervista concessa a «Fox News», ricordando il legame di amicizia con la coppia e la loro generosità.

Le autorità hanno trovato i corpi più di una settimana dopo il decesso.

Le cause della morte della coppia rimangono ancora nel misteri. Si sa però che il pacemaker dell'attore ha smesso di funzionare il 17 febbraio, ma per ora si ignora per quale motivo. Mostra di più

È stato Jesse Kesler, custode del complesso residenziale dove vivevano Gene Hackman e Betsy Arakawa, a scoprire i loro corpi senza vita e a contattare immediatamente il 911.

Ancora scosso dalla tragica scoperta, l'uomo ha deciso di non commentare pubblicamente gli eventi che hanno portato alla morte della coppia, rispettando la loro privacy.

Ma ha voluto esprimere il suo dolore e rendere omaggio a Gene e Betsy attraverso un'intervista andata in onda su «Fox News».

Kesler ha descritto il suo stato d'animo come «devastato» per la perdita dei due coniugi. Ha ricordato con affetto i 16 anni trascorsi insieme, sottolineando l'amicizia e la fiducia che li legava.

Ha ringraziato l'attore per il supporto nei progetti e per il rispetto mostrato verso i suoi figli e i dipendenti. Ha anche espresso gratitudine alla compagna per la sua generosità e amore per i cani, incluso il suo.

«Vi prego fate presto»

Le autorità hanno dichiarato che i corpi di Gene e Betsy sono stati trovati più di una settimana dopo la loro morte, e le cause del decesso rimangono avvolte nel mistero.

L'audio della chiamata di Kesler alle forze dell'ordine rivela il suo stato di agitazione mentre chiedeva l'intervento immediato della polizia, descrivendo la situazione con urgenza.

«Penso che abbiamo trovato due persone decedute - avrebbe detto l'uomo citato da Fox News - vi aspetterò al cancello, vi prego mandate qualcuno immediatamente.»

«Non so quanti anni abbiano, sono due persone. Mandate qui qualcuno velocemente. Non ho idea se siano svegli. Non sono dentro casa. È chiusa. È bloccata. Non posso entrare ma li vedo dalla finestra. Non ho idea se siano vivi, vi prego fate presto».

Una scena dai dettagli angoscianti

Kesler, nella sua chiamata, avrebbe descritto la scena con dettagli angoscianti, sottolineando l'urgenza della situazione e la sua impossibilità di entrare nella casa chiusa a chiave.

Ha implorato l'arrivo rapido delle autorità, preoccupato per la possibilità che i due fossero ancora vivi.

Secondo le ultime informazioni, Hackman sarebbe deceduto nove giorni prima del ritrovamento a causa del malfunzionamento del suo pacemaker.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.