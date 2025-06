Angelina Jolie sul tappeto rosso dell'ultima edizione del festival di Cannes per la prima di "Eddington". (foto del 16 maggio 2025) Keystone

Una festa di compleanno anche se non esattamente nella data fatidica con tutti e sei i figli in Cambogia: questo il desiderio non troppo segreto di Angelina Jolie che il 4 giugno arriverà al giro di boa dei 50 anni.

Keystone-SDA SDA

L'ex Lara Croft, Maria Callas in Maria, ex ambasciatrice di buona volontà di Unhcr e ora imprenditrice di moda al servizio di designer migranti si prepara con qualche riluttanza a un nuovo capitolo nella sua vita compilando una lista delle 50 cose per cui odia questa ricorrenza a partire dall'ex marito Brad Pitt.

Secondo gli insider, Angelina Jolie ha «per una volta» accettato di essere celebrata: «Odia essere al centro dell'attenzione, ma ha dato luce verde ai figli di organizzare qualcosa» che includerebbe tra gli invitati le amiche Selma Hayek e Ellen Pompeo.

Intanto nei primi 49 anni Angelina ha messo molte corde al suo arco, a cominciare dai figli: Maddox, 23, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, e i gemelli di 16 anni Knox e Vivienne, condivisi con Brad da cui ha recentemente divorziato dopo una battaglia legale di anni che ha incluso anche la disputa sul destino di Château Miraval, la tenuta vinicola nel sud della Francia comprata assieme nel 2018 per 60 milioni.

Mamma, ma anche mentore

Mamma, ma anche mentore: dopo 14 anni di assenza, Jolie è tornata a Cannes e il 16 maggio è stata la «madrina» che ha consegnato il prestigioso Trophée Chopard a due giovani star: la francese Marie Colmbe e il britannico Finn Bennett.

C'è poi il nuovo Atelier Jolie nello spazio e centro culturale da lei aperto due anni fa a Noho nel luogo dove Jean Michel Basquiat aveva affittato lo studio da Andy Warhol.

La moda, e soprattutto la moda sostenibile, è nella testa della superstar che a fine 2024 è stata vista a Parigi mentre girava il suo ultimo film, Couture, mentre il prossimo sarà con la «it girl» del momento, la britannica Aimee Lou Wood di White Lotus.

Intanto però c'è qualcosa che turba Angelina: «Devo restare a Los Angeles per via del divorzio, ma appena i gemelli avranno 18 anni me ne vado», ha confidato l'attrice che a quel punto passerà molto tempo in Cambogia, il paese di cui ha la cittadinanza ad honorem e che ha dato la scintilla alla sua vocazione umanitaria quando ha adottato Maddox.

Dietro il compleanno l'incubo della genetica

Dietro il compleanno l'incubo della genetica: la madre di Angelina, Marcheline Bertrand, è morta di cancro nel 2007 a 56 anni e questo ha indotto l'attrice a farsi testare scoprendo di essere portatrice del gene BRCA1, che aumenta drasticamente il rischio di sviluppare tumori al seno (87%) e alle ovaie (50%).

Sono seguite scelte preventive radicali. Nel 2013 la diva si è sottoposta a una doppia mastectomia e due anni dopo ha subito l'asportazione delle ovaie e delle tube di Falloppio. Angelina ha raccontato queste esperienze in due articoli sul New York Times per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della genetica nella lotta ai tumori.