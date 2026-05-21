Il racconto fa il giro del webIl dettaglio sulla principessa Kate che ha colpito tutti nella visita a Reggio Emilia
fon
21.5.2026
Kate Middleton ha conquistato tutti durante la sua visita a Reggio Emilia: secondo chi l'ha accompagnata, la principessa avrebbe colpito per semplicità, autenticità e curiosità, dai bambini fino alla cucina locale.
Kate Middleton ha colpito tutti per la sua semplicità durante la visita a Reggio Emilia, uno dei primi impegni pubblici all'estero dopo la malattia.
A raccontare alcuni retroscena del viaggio è Annalisa Rabotti, pedagogista che ha accompagnato la principessa nelle scuole dell’infanzia celebri per il cosiddetto «Reggio approach», il metodo educativo conosciuto in tutto il mondo.
In un'intervista al settimanale «Oggi», Rabotti descrive una Kate molto diversa dall’immagine patinata della famiglia reale. «Mi ha colpito la sua autenticità», racconta. «Non aveva smalto né rossetto, e si vedevano le rughe intorno agli occhi e alla bocca».
Un dettaglio che, secondo la pedagogista, avrebbe reso la principessa ancora più spontanea e vicina alle persone incontrate durante la visita.
L'incontro con i bambini
Particolarmente tenero il momento vissuto con i più piccoli. Secondo Rabotti, i bambini inizialmente sarebbero rimasti quasi paralizzati dall’emozione davanti a un personaggio così famoso.
Ma l’imbarazzo sarebbe durato pochissimo.
«Dopo pochi secondi le sono saltati addosso», racconta. Kate avrebbe reagito con naturalezza, accarezzando i bambini e interagendo con loro senza alcuna distanza.
La curiosità per il metodo educativo
Durante la visita, la moglie del principe William avrebbe mostrato grande interesse per il sistema pedagogico reggiano, facendo continue domande agli insegnanti e agli educatori presenti.
«A ogni spiegazione seguiva una nuova domanda», spiega Rabotti, sottolineando la curiosità e l'attenzione mostrata dalla 44enne.
Ma non solo educazione. Tra le curiosità della principessa ci sarebbe stata anche la cucina locale. Kate avrebbe infatti chiesto dettagli sulla preparazione dell’erbazzone reggiano, la tipica torta salata emiliana a base di bietole, prendendo persino nota della ricetta.
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