  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il racconto fa il giro del web Il dettaglio sulla principessa Kate che ha colpito tutti nella visita a Reggio Emilia

fon

21.5.2026

Kate Middleton a Reggio Emilia.
Kate Middleton a Reggio Emilia.
Imago

Kate Middleton ha conquistato tutti durante la sua visita a Reggio Emilia: secondo chi l'ha accompagnata, la principessa avrebbe colpito per semplicità, autenticità e curiosità, dai bambini fino alla cucina locale.

Nicolò Forni

21.05.2026, 16:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante la visita nelle scuole del «Reggio approach», Kate Middleton avrebbe mostrato un atteggiamento spontaneo e molto naturale.
  • I bambini, inizialmente intimoriti dalla presenza della principessa, dopo pochi secondi le sarebbero corsi incontro.
  • Kate si sarebbe interessata non solo al metodo educativo, ma anche alla ricetta dell'erbazzone reggiano, prendendo appunti personalmente.
Mostra di più

Kate Middleton ha colpito tutti per la sua semplicità durante la visita a Reggio Emilia, uno dei primi impegni pubblici all'estero dopo la malattia.

A raccontare alcuni retroscena del viaggio è Annalisa Rabotti, pedagogista che ha accompagnato la principessa nelle scuole dell’infanzia celebri per il cosiddetto «Reggio approach», il metodo educativo conosciuto in tutto il mondo.

Ecco il programma della visita. La principessa Kate è arrivata a Reggio Emilia, accolta da 3'000 persone: «Buongiorno!»

Ecco il programma della visitaLa principessa Kate è arrivata a Reggio Emilia, accolta da 3'000 persone: «Buongiorno!»

In un'intervista al settimanale «Oggi», Rabotti descrive una Kate molto diversa dall’immagine patinata della famiglia reale. «Mi ha colpito la sua autenticità», racconta. «Non aveva smalto né rossetto, e si vedevano le rughe intorno agli occhi e alla bocca».

Un dettaglio che, secondo la pedagogista, avrebbe reso la principessa ancora più spontanea e vicina alle persone incontrate durante la visita.

L'incontro con i bambini

Particolarmente tenero il momento vissuto con i più piccoli. Secondo Rabotti, i bambini inizialmente sarebbero rimasti quasi paralizzati dall’emozione davanti a un personaggio così famoso.

Ma l’imbarazzo sarebbe durato pochissimo.

«Dopo pochi secondi le sono saltati addosso», racconta. Kate avrebbe reagito con naturalezza, accarezzando i bambini e interagendo con loro senza alcuna distanza.

Kate Middleton coi bambini.
Kate Middleton coi bambini.
Imago

La curiosità per il metodo educativo

Durante la visita, la moglie del principe William avrebbe mostrato grande interesse per il sistema pedagogico reggiano, facendo continue domande agli insegnanti e agli educatori presenti.

«A ogni spiegazione seguiva una nuova domanda», spiega Rabotti, sottolineando la curiosità e l'attenzione mostrata dalla 44enne.

Ma non solo educazione. Tra le curiosità della principessa ci sarebbe stata anche la cucina locale. Kate avrebbe infatti chiesto dettagli sulla preparazione dell’erbazzone reggiano, la tipica torta salata emiliana a base di bietole, prendendo persino nota della ricetta.

Forse ti potrebbe interessare questo video:

La storia di Kate Middleton, la principessa di Galles

La storia di Kate Middleton, la principessa di Galles

Ecco in video il ritratto di Kate Middleton, moglie del principe William, erede al trono. È considerata una delle personalità più amate della monarchia, apprezzata per il suo equilibrio e il suo stile e il suo impegno.

04.02.2026

I più letti

La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
All'improvviso un esperto rende attenti sull'estinzione degli europei bianchi
Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, spunta la richiesta che cambia tutto

Le ultime su Kate Middleton

Dopo la malattia. Kate Middleton torna all'estero, la prima visita ufficiale è in Italia

Dopo la malattiaKate Middleton torna all'estero, la prima visita ufficiale è in Italia

Royal Family. Ecco il retroscena delle nozze tra i principi Kate e William che fece tremare il palazzo

Royal FamilyEcco il retroscena delle nozze tra i principi Kate e William che fece tremare il palazzo

Non solo principessa e mamma. Ecco tutti gli hobby di Kate: dalla fotografia a un'attività che William giudica «per pazzi»

Non solo principessa e mammaEcco tutti gli hobby di Kate: dalla fotografia a un'attività che William giudica «per pazzi»

Ecco come. È sfida a chi spilla più birre tra Kate e William, ma lei sorprende tutti

Ecco comeÈ sfida a chi spilla più birre tra Kate e William, ma lei sorprende tutti

Altre notizie

«Diciamo sì». Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita

«Diciamo sì»Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita

Ecco di chi si tratta. Laura Pausini festeggia gli anni sul palco di Miami con degli ospiti davvero speciali

Ecco di chi si trattaLaura Pausini festeggia gli anni sul palco di Miami con degli ospiti davvero speciali

L'ex moglie del tycoon. Tumore al seno per Vanessa Trump: «Affronto tutto con forza e speranza»

L'ex moglie del tycoonTumore al seno per Vanessa Trump: «Affronto tutto con forza e speranza»