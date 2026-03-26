  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Servivano barriere e controlli» «Il diavolo veste Prada 2», caos sul set: Meryl Streep spiazzata dall'assalto dei fan

Covermedia

26.3.2026 - 09:40

Il Diavolo Veste Prada 2
Il Diavolo Veste Prada 2
Covermedia

Curiosi e paparazzi assediano il set a New York: «Servivano barriere e controlli».

Covermedia

26.03.2026, 09:40

26.03.2026, 09:47

Urla, fan impazziti e un'attenzione enorme: così Meryl Streep è stata travolta sul set del film «Il diavolo veste Prada 2».

A quasi vent'anni dall'uscita del primo capitolo, diventato un fenomeno culturale, l'attrice premio Oscar ha parlato in un'intervista a «Harper's Bazaar» dell'entusiasmo generato dal sequel.

«Eravamo consapevoli dell'impatto del primo film, ma nessuno di noi era preparato a questo assalto di affetto e attenzione», ha spiegato. «Servivano barriere della polizia e controllo delle folle».

Le riprese, svolte la scorsa estate a New York, hanno attirato grandi folle. Sul set, accanto a Streep, sono tornati anche Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

«Arrivavano autobus pieni di fan, i paparazzi erano ovunque. In un caso sono persino saltati davanti alla macchina da presa, creando tensioni con la troupe», ha raccontato. «Annie è rimasta calma, ma io ero scossa».

Nonostante le difficoltà, l'attrice aveva già parlato dell'entusiasmo nel tornare nei panni della temuta Miranda Priestly dopo due decenni. In una precedente intervista a «Vogue», la star di «Mamma Mia!» aveva definito l'esperienza «esaltante».

«È stato esaltante tornare sulla Sixth Avenue, dove avevamo girato 20 anni fa e non interessava a nessuno», ha ricordato. «Mi sono cambiata, sono uscita dal camper e ho sentito un boato».

«Quando abbiamo girato la scena ispirata al Met Ball è stato ancora più folle», ha aggiunto. «C'erano persone vestite come Miranda. Devo ammettere che mi ha davvero destabilizzato».

«Il diavolo veste Prada 2» è atteso nelle sale il 1° maggio.

I più letti

Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di Leone. Con loro, a sorpresa, anche Giulia Honegger
In fatto di premi in denaro Rast si lascia alle spalle Meillard e von Allmen - Odermatt resta intoccabile
Jannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami
Non ti senti in forma? Ecco il virus che è nell'aria adesso in Svizzera
Sette cani rubati per mandarli al macello fuggono e percorrono 17 km per tornare a casa

Altre notizie

Servizi legali gratuiti. Kim Kardashian mette all'asta «All's Fair»: moda e giustizia per le donne in difficoltà

Servizi legali gratuitiKim Kardashian mette all'asta «All's Fair»: moda e giustizia per le donne in difficoltà

Relazione di oltre 10 anni. Francesco Renga su Ambra Angiolini: «Ci siamo fatti male»

Relazione di oltre 10 anniFrancesco Renga su Ambra Angiolini: «Ci siamo fatti male»

Ecco il video. Il cantante Sayf aiuta degli studenti: «Conceda la grazia ai ragazzi». Ironica la risposta della prof

Ecco il videoIl cantante Sayf aiuta degli studenti: «Conceda la grazia ai ragazzi». Ironica la risposta della prof