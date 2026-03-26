Il Diavolo Veste Prada 2 Covermedia

Curiosi e paparazzi assediano il set a New York: «Servivano barriere e controlli».

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Urla, fan impazziti e un'attenzione enorme: così Meryl Streep è stata travolta sul set del film «Il diavolo veste Prada 2».

A quasi vent'anni dall'uscita del primo capitolo, diventato un fenomeno culturale, l'attrice premio Oscar ha parlato in un'intervista a «Harper's Bazaar» dell'entusiasmo generato dal sequel.

«Eravamo consapevoli dell'impatto del primo film, ma nessuno di noi era preparato a questo assalto di affetto e attenzione», ha spiegato. «Servivano barriere della polizia e controllo delle folle».

Le riprese, svolte la scorsa estate a New York, hanno attirato grandi folle. Sul set, accanto a Streep, sono tornati anche Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

«Arrivavano autobus pieni di fan, i paparazzi erano ovunque. In un caso sono persino saltati davanti alla macchina da presa, creando tensioni con la troupe», ha raccontato. «Annie è rimasta calma, ma io ero scossa».

Nonostante le difficoltà, l'attrice aveva già parlato dell'entusiasmo nel tornare nei panni della temuta Miranda Priestly dopo due decenni. In una precedente intervista a «Vogue», la star di «Mamma Mia!» aveva definito l'esperienza «esaltante».

«È stato esaltante tornare sulla Sixth Avenue, dove avevamo girato 20 anni fa e non interessava a nessuno», ha ricordato. «Mi sono cambiata, sono uscita dal camper e ho sentito un boato».

«Quando abbiamo girato la scena ispirata al Met Ball è stato ancora più folle», ha aggiunto. «C'erano persone vestite come Miranda. Devo ammettere che mi ha davvero destabilizzato».

«Il diavolo veste Prada 2» è atteso nelle sale il 1° maggio.